نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: استان اردیبل با کمبود تخت بیمارستانی مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - علی نیکزاد در بازدید از بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی نجف‌زاده اردبیل با اشاره به نگرانی‌ها در خصوص کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان، بر لزوم اتمام هرچه سریع‌تر عملیات ساخت بیمارستان جایگزین نجف‌زاده تأکید کرد و از تخصیص اعتبارات مناسب دولتی برای این منظور خبر داد.

او افزود: به دلیل کمبود‌هایی که در حوزه تخت‌های بیمارستانی با آن رو‌به‌رو هستیم، پیگیری‌های مستمری را از تمامی مسئولین ذی‌ربط، به ویژه ریاست دانشگاه علوم پزشکی، برای تسریع در تکمیل بیمارستان نجف‌زاده در دستور کار قرار داده‌ایم.

نیکزاد با تشریح وضعیت فعلی پروژه، تاکید کرد: بر اساس اعتبارات مصوب، مقرر شده است که عملیات اجرایی شامل اسکلت‌بندی، فونداسیون، سقف و دیوار‌های پیرامونی این پروژه تا پایان سال جاری به طور کامل به اتمام برسد. اعتبار لازم برای تکمیل و بهره‌برداری پروژه نیز تأمین شده است.

او در ادامه به تصمیم‌گیری درباره زمان‌بندی قرارداد‌های اجرایی اشاره کرد و افزود: در خصوص مدت زمان قرارداد، نظر اولیه مبنی بر قرارداد سه ساله مورد قبول مجلس قرار نگرفت و نهایتاً مقرر شد که پیمانکاران با قرارداد دو ساله متعهد به تکمیل پروژه شوند.

نیکزاد تأکید کرد: منابع مالی لازم برای سال آینده نیز پیش‌بینی شده است و پیگیری‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که تنها از محل اعتبارات دولتی برای سال آتی، مبلغ ۸۵۰ میلیارد تومان برای این بیمارستان در نظر گرفته شده است که این مبلغ از محل ماده ۵۶ و همچنین منابع حاصل از مولدسازی، به پروژه تزریق خواهد شد.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی همچنین به وضعیت مدیریتی پروژه بیمارستان نجف‌زاده، اشاره کرد و ادامه داد: پروژه بیمارستان نجف‌زاده که با پیگیری‌های صورت گرفته در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی، از وزارتخانه مذکور تحویل دانشگاه علوم پزشکی شده است، باید اکنون با قدرت و سرعت پیش برود.

او گفت: این بیمارستان، در نشست‌های مشترک مجمع نمایندگان، وزارت بهداشت، درمان و سازمان برنامه و بودجه، به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در سطح زیرساخت‌های درمانی شمال غرب کشور معرفی شده است. لذا، هیچ توجیهی برای تأخیر در زمان‌بندی پایانی پروژه وجود ندارد و باید در اسرع وقت شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

 

برچسب ها: کمبود تخت بیمارستانی ، بیمارستان نجف زاده اردبیل ، دانشگاه علوم پزشکی
