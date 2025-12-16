ورزشگاه محل برگزاری یک مسابقه از مرحله یک شانزدهم جام حذفی باشگاه‌های فوتبال کشور یادواره آزادسازی خرمشهر اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، مسابقه دو تیم تراکتور تبریز – پرسپولیس روز پنجشنبه ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می‌شود.

تبادل نظر
