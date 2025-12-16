باشگاه خبرنگاران جوان ؛فلاحتی - نشست شورای اداری اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد با حضور سیداحمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاونان و رؤسای ستادی برگزار و مهم‌ترین برنامه‌ها، سیاست‌ها و اولویت‌های این اداره‌کل مورد بررسی قرار گرفت.

سیداحمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در این نشست با اشاره به نقش کلیدی برنامه‌ریزی و هماهنگی در پیشبرد اهداف حوزه ورزش و جوانان گفت: موفقیت در اجرای مأموریت‌ها نیازمند انسجام سازمانی، تعامل مؤثر میان واحد‌ها و نگاه مسئولانه به وظایف محوله است و همه بخش‌ها باید با رویکردی هم‌افزا در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده حرکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه متوازن به ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و امور جوانان افزود: توسعه پایدار ورزش در استان زمانی محقق می‌شود که در کنار حمایت از ورزشکاران نخبه و هیئت‌های ورزشی، زمینه مشارکت عمومی مردم در فعالیت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی جوانان نیز فراهم شود.

هاشمی با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی در سطح استان گفت: بهبود و تکمیل فضا‌های ورزشی، توزیع عادلانه امکانات در شهرستان‌ها و نگهداری اصولی از اماکن موجود از اولویت‌های جدی اداره‌کل است و این موضوع نیازمند پیگیری مستمر و مدیریت دقیق منابع خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد واحد‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: «پایش دقیق برنامه‌ها، ارائه گزارش‌های منظم و شفاف و توجه به شاخص‌های عملکردی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش جوانان در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان بیان کرد: امور جوانان نباید به شکل مقطعی دنبال شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، از ایده‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جوانان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و کارآفرینی استفاده شود.

در ادامه این نشست، معاونان و رؤسای واحد‌های ستادی گزارشی از اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند و درباره راهکار‌های بهبود فرآیندها، افزایش هماهنگی بین‌بخشی و تسریع در اجرای پروژه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان نشست شورای اداری اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، بر ضرورت تعامل مستمر، اجرای دقیق برنامه‌ها و تلاش مضاعف برای ارتقای جایگاه ورزش و بهبود وضعیت جوانان استان تأکید شد.