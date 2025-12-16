هاشمی گفت: موفقیت در اجرای مأموریت‌ها نیازمند انسجام سازمانی، تعامل مؤثر میان واحد‌ها و نگاه مسئولانه به وظایف محوله است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فلاحتی - نشست شورای اداری اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد با حضور سیداحمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان، معاونان و رؤسای ستادی برگزار و مهم‌ترین برنامه‌ها، سیاست‌ها و اولویت‌های این اداره‌کل مورد بررسی قرار گرفت.

سیداحمد هاشمی مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد در این نشست با اشاره به نقش کلیدی برنامه‌ریزی و هماهنگی در پیشبرد اهداف حوزه ورزش و جوانان گفت: موفقیت در اجرای مأموریت‌ها نیازمند انسجام سازمانی، تعامل مؤثر میان واحد‌ها و نگاه مسئولانه به وظایف محوله است و همه بخش‌ها باید با رویکردی هم‌افزا در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده حرکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه متوازن به ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و امور جوانان افزود: توسعه پایدار ورزش در استان زمانی محقق می‌شود که در کنار حمایت از ورزشکاران نخبه و هیئت‌های ورزشی، زمینه مشارکت عمومی مردم در فعالیت‌های ورزشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی جوانان نیز فراهم شود.

هاشمی با اشاره به اهمیت ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیزات ورزشی در سطح استان گفت: بهبود و تکمیل فضا‌های ورزشی، توزیع عادلانه امکانات در شهرستان‌ها و نگهداری اصولی از اماکن موجود از اولویت‌های جدی اداره‌کل است و این موضوع نیازمند پیگیری مستمر و مدیریت دقیق منابع خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد همچنین بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد واحد‌ها تأکید کرد و اظهار داشت: «پایش دقیق برنامه‌ها، ارائه گزارش‌های منظم و شفاف و توجه به شاخص‌های عملکردی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و افزایش اثربخشی اقدامات خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش جوانان در توسعه اجتماعی و فرهنگی استان بیان کرد: امور جوانان نباید به شکل مقطعی دنبال شود، بلکه باید با برنامه‌ریزی بلندمدت، از ایده‌ها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های جوانان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و کارآفرینی استفاده شود.

در ادامه این نشست، معاونان و رؤسای واحد‌های ستادی گزارشی از اقدامات انجام‌شده، چالش‌های موجود و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند و درباره راهکار‌های بهبود فرآیندها، افزایش هماهنگی بین‌بخشی و تسریع در اجرای پروژه‌ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان نشست شورای اداری اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد، بر ضرورت تعامل مستمر، اجرای دقیق برنامه‌ها و تلاش مضاعف برای ارتقای جایگاه ورزش و بهبود وضعیت جوانان استان تأکید شد.

برچسب ها: ورزش و جوانان یزد ، اخبار ورزشی ، سلامت و ورزش
خبرهای مرتبط
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی؛ راهی برای حفظ مهارت‌های فکری
صلواتی سکاندار هیات انجمن‌های ورزشی استان یزد شد
پیروزی پرگل یزد لوله مقابل استقلال شوش
کاهش آسیب‌های اجتماعی با ورزش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
منظره زیبای گردنه برفی علی آباد/ بارش اولین برف در روستاهای یزد و خوشحالی مردم+فیلم
انسجام سازمانی، تعامل مؤثر میان واحد‌ها و نگاه مسئولانه به وظایف محوله عامل اصلی موفقیت در اجرای مأموریت‌ها
آخرین اخبار
انسجام سازمانی، تعامل مؤثر میان واحد‌ها و نگاه مسئولانه به وظایف محوله عامل اصلی موفقیت در اجرای مأموریت‌ها
منظره زیبای گردنه برفی علی آباد/ بارش اولین برف در روستاهای یزد و خوشحالی مردم+فیلم
اعلام آماده‌باش کامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد در پی هشدار نارنجی هواشناسی
علت آتش‌سوزی در اطراف فرودگاه یزد چه بود؟