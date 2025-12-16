باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هشتادهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش رئیس مرکز زنان شهرداری تهران در صحن ارائه خواهد شد، اظهار کرد: گزارش حسابرسی سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان مدیریت پسماند در کنار پرونده باغات در این جلسه بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه در هر تبلیغاتی باید موارد بر واقعیت‌ها استوار باشد تا تاثیر مثبت داشته باشد، خاطرنشان کرد: تبلیغات بیش از حد معمول و کمتر از حد معمول درست نیست. اقدامات زیادی صورت می‌گیرد، اما به دلیل گستردگی شهر تهران مردم در جریان قرار نمی‌گیرند. تبلیغات باید با جنبه اطلاع‌رسانی صورت بگیرد. اقدامات هنوز شناخته نشده و باید میزان عملیاتی شدن آنها اطلاع‌رسانی شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران درخصوص توسعه شهر‌های اطراف پایتخت، یادآور شد: در مورد تراکم و جمعیت تهران بنده بار‌ها صحبت کردم. رشد جمعیت تهران از حد متوسط کشور کمتر است. اینکه از توسعه تهران صحبت می‌کنیم منظورمان توسعه جغرافیایی نیست بلکه توسعه عملیاتی است. در زمان تدوین طرح جامع از مساحت تهران به میزان ۱۰۰ کیلومتر کاستیم درحالی که تمام شهر‌ها در شورای عالی معماری و شهرسازی به مساحت خود می‌افزایند.

وی افزود: تهران توسعه جغرافیایی پیدا نمی‌کند و جمعیت آن هم چندان افزایش نمی‌یابد، اما شهر‌های حومه‌ای که به‌خاطر تهران به وجود آمدند افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی جمعیت داشتند و به تدریج در حال گسترش هستند و به دنبال حذف حریم بودند که با آن مخالفت کردیم. چرا باید تهران حریم نداشته باشد و شهری که معلوم نیست کجاست حریم داشته باشد؟

چمران با بیان اینکه شهر‌هایی در اطراف تهران زمانی هزار نفر جمعیت داشتند و امروز ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و به شهرستان تبدیل شده است، گفت: تمام این شهر‌ها حریم دارند، اما تهران حریم ندارد.

وی در مورد انتصابات در شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: از من نباید پرسید؛ در نمایشگاه شهر آفتاب مدیر متخصص آن تغییر یافت و مدیر جدید مدتی پس از انتصاب از شهرداری بیرون رفت. پس از آن توصیه این بود که همان فرد متخصص به عنوان مدیرعامل انتخاب شود. شورا معیار‌ها را برای انتصاب مدیران در نظر گرفته و بار‌ها اعلام کردیم که ناپایداری در مسئولیت‌ها درست نیست؛ مگر اینکه مشکلی داشته باشد.

چمران ادامه داد: بنده در نظارت دخالت می‌کنم نه کار عملی. در انتصاب مدیرعامل سازمان تاکسیرانی قرار بود مدیریت موقتی باشد.

چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه هیچ یک از ما نباید از منابع با اسراف بهره برداری کنیم، اظهار کرد: شورا هزینه دارد و این هزینه‌ها مشخص است و نیاز به محاسبات پیچیده ندارد. می‌توان بودجه را بررسی و هزینه‌ها را تقسیم بندی کرد تا بدانیم به اندازه تعداد نفرات چه رقمی هزینه می‌شود.