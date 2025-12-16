دور جدید ثبت نام خودرو‌های وارداتی با عرضه ۴ خودرو از امروز ۲۵ آذر ماه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- بر اساس اطلاعیه شماره ۱۱ طرح یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، متقاضیان می‌توانند از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ تا پایان روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴** نسبت به وکالتی‌کردن یکی از حساب‌های بانکی خود نزد بانک‌های واجد شرایط اقدام کنند.

در این فرآیند، حساب معرفی‌شده باید صرفاً به نام «سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی salecars.ir» و با مسدودسازی مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان باشد.

 بدیهی است در صورت وکالتی‌کردن حساب با عنوانی غیر از عنوان اعلام‌شده، امکان ثبت‌نام وجود نخواهد داشت و سامانه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

به گزارش سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، ۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست وکالتی‌سازی در بانک و تا روز سه‌شنبه ۲ دی ۱۴۰۴، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به نشانی salecars.irوارد سامانه شده و دو اولویت از میان خودروهای عرضه‌شده را انتخاب کنند.

### خودروهای عرضه‌شده در این مرحله

در این مرحله، چهار خودروی وارداتی با مشخصات و قیمت‌های زیر (قیمت در مبادی ورودی کشور) عرضه می‌شود:

* **تویوتا کرولا کراس مدل ۲۰۲۴** | شرکت هما تلکام | قیمت: ۳۵٬۳۴۰٬۶۵۶٬۲۲۲ ریال

* **رووی RX5 مدل ۲۰۲۳** | شرکت پارس‌خودرو | قیمت: ۱۷٬۲۰۹٬۶۴۹٬۸۹۳ ریال

* **مزدا ۳ مدل ۲۰۲۵** | شرکت آفتاب خودرو | قیمت: ۲۵٬۸۷۰٬۱۴۶٬۶۳۱ ریال

* **هیوندای النترا مدل ۲۰۲۵** | شرکت تجارت بین‌المللی و پشتیبانی کرمان‌خودرو | قیمت: ۲۶٬۹۶۴٬۹۰۵٬۶۶۲ ریال

طبق اعلام سامانه، قیمت‌های درج‌شده مربوط به مبادی ورودی کشور** بوده و هزینه‌های پس از ترخیص از جمله بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به آن افزوده خواهد شد.

همچنین شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند کلیه ضوابط مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و قراردادها را مطابق مقررات قانونی منعقد کنند. هرگونه اخذ وجه اضافه یا تعهد خارج از چارچوب قانونی، مسئولیت حقوقی برای شرکت عرضه‌کننده در پی خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، ورود به سامانه صرفاً با شماره تلفن همراه ثبت‌شده در اطلاعات بانکی امکان‌پذیر است. در صورت نیاز به تغییر شماره همراه، متقاضی باید ابتدا به بانک عامل مراجعه کرده و اطلاعات خود را اصلاح کند؛ اطلاعات جدید حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد شد.

این اطلاعیه با مجوزهای صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده و متقاضیان موظف‌اند پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی شرایط و اطلاعیه‌های منتشرشده را به‌دقت مطالعه کنند.

