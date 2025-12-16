نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست خبری اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، امروز سهشنبه (۲۵ آذر ماه) با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف آغاز شد.
سخنگوی دستگاه قضا در ابتدای این نشست با سلام و درود به ارواح طیبه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی دوم و با آرزوی علو درجات برای بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام راحل (ره)، از اصحاب رسانه و همه کسانی که در جهت اطلاعرسانی، آگاهیبخشی و ارتقای فرهنگ حقوقی - قضایی در جامعه نقش ایفا میکنند تقدیر و تشکر کرد.
وی در ادامه با ابراز تاسف عمیق از نقض حقوق انسانی در کشور به ظاهر متمدن آمریکا، گفت: بار دیگر شاهد بودیم که یکی از هموطنان عزیزمان، یکی از اساتید دانشگاه به دلیل اظهار نظر در رابطه با ایران و ایرانی و تمجید از مقام معظم رهبری و انتقاد از رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی توسط ایالات متحده از کار برکنار و از فعالیت علمی ایشان جلوگیری شد. این مسئله نشان میدهد که در کشوری که خودشان را مهد آزادی و تمدن میداند هرگونه صدای آگاهیبخش و انسانشناس و انسانخواه که با فطرت انسانها موافق باشد مورد نظر و نگاه جهانخواران نیست و تلاش میکنند که هر ندای آزادیبخشی را در گلو خفه کنند.
جهانگیر ادامه داد: این مسئله اولین بار نیست که اتفاق میافتد. ما در جاهای مختلف و در تمدن غربی و در کشورهای به ظاهر حامی حقوق زنان و حقوق بشر شاهد رفتارهای دوگانه حقوق بشری همیشه بودیم و هستیم. به عنوان مثال چندی پیش خانم مهدیه اسفندیاری نیز توسط دولت فرانسه دستگیر شد و این اقدام نشان داد که هر جایی که فعالی در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و حامیان ملتهای مظلوم صدای را در دنیای غرب بروز دهد با برخورد غیرانسانی آنها روبهرو خواهد شد. امیدواریم که این رفتارهای دوگانه باعث بیداری ملتها و به نوعی نشان دادن وعدههای دروغین حقوق بشر آمریکایی در جهان شود.
وی تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که نگاه مردم به جریان استکباری و خلقیات استکباری نگاه تنفرآمیزی است و روز به روز تلاش برای خروج از یوغ نگاه استعماری و استکباری بیشتر میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بیانات بسیار مهم و حکیمانه مقام معظم رهبری در هفته گذشته و در دیدار با مداحان، عنوان کرد: این بیانات مهم و راهبردی در حقیقت نقشه راه همه ما و کشور را در شرایط فعلی نشان میدهد. وظیفه داریم هر کدام به سهم خودمان این بیانات و رهنمودها را به عنوان نصبالعین کارهای خود قرار بدهیم و در این خصوص بیش از پیش تلاش کنیم. ایشان در این دیدار فرمودند که مردم ایران با مقاومت ملی و تلاشهای مستمر دشمن را برای تغییرهویت دینی، تاریخی و فرهنگی این ملت ناکام گذاشتند. امروز نیز ضمن ضرورت آرایش یافتن صحیح دفاعی و هجومی در مقابل فعالیت تبلیغاتی و رسانهای دشمن برای حمله به مغزها، دلها و باورهای ایران با وجود مشکلات و کمبودهای موجود در سراسر کشور به حرکت رو به جلوی خودشان ادامه میدهند.
وی افزود: اولین نکته در این فرمایشات این است که رهبر فرزانه انقلاب بار دیگر به مسئله جنگ شناختی و ادراکی دشمن توجه دادند و هشدار لازم را بیان فرمودند. دشمن در میدان نظامی و در نبرد قهرمانانهای که ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر داشت شکست بزرگی خورد. همه دنیا انسجام و وحدت ملی ایرانیان را دیدند و به آن اذعان کردند. دشمن تلاش کرد و کوشید که با روایتسازی دورغ و به ویژه با حجمههای رسانهای خودش را به عنوان پیروز جا بزند به خاطر همین بود که رسانههای خودش و خبرنگاران را از آسیبهایی که در جنگ ۱۲ روزه دیده بود محروم و اطلاعرسانی را ممنوع کرده بود تا از این طریق بتواند قدرت پوشالی خودش را همچنان حفظ شده نشان بدهد.
جهانگیر اضافه کرد: تقاضاهای التماسگونهای که برای آتشبس کردند نشان داد که آن قدرت پوشالی با دفاع جانانه مردم ایران به نوعی شکست خورد و برای اینکه این شکست تداوم پیدا نکند امروز دشمن تقلا میکند که جنگ را به سبک زندگی مردم و به میدان هویت مردمی بکشاند. این مطلبی که رهبر معظم انقلاب فرمودند مسئله جدیدی نیست و در صد سال اخیر دشمن تلاش کرده که از نظر دینی، هویتی و فرهنگی به نوعی ما را با تغییرات روبهرو کند که تاکنون ناکام مانده و انشاالله بعد از این هم ناکام خواهد ماند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این فضا، رسانهها باید مراقب باشند که وارد بازیهای سیاسی، دعواهای سیاسی و نزاعهایی که ممکن است توسط برخی افراد دنبال شود، نشوند. توصیه ما این است که رسانههایمان اولویتهای راهبردیای را که در بیانات حکیمانه رهبری وجود داشته و دارد، نصبالعین قرار دهند و همه ما بهعنوان یک ید واحد، در جهت ارتقای ایران عزیز، امنیت ملیمان و اتحاد مقدسی که در کشور شکل گرفته است، کوشا باشیم.
وی گفت: دشمن تلاش میکند جنایات خود را که در دنیا انجام داده است، مشروعیت ببخشد. هر از گاهی ممکن است یک ترفند را در گوشهای از دنیا با دست خودش ایجاد کند و بعد بخواهد مظلومنمایی کند؛ لذا رسانهها در این خصوص نیز میتوانند این دشمن و فریب دشمن را برملا کنند و اجازه ندهند جنایتکارانی که دستشان به خون کودکان، زنان و مردان کشورهای مختلف و محرومان و مظلومان کشورهای گوناگون آلوده است، با مظلومنمایی، جریان و صحنه را به نفع خودشان تغییر دهند.
جهانگیر گفت: بهعنوان قوه قضاییه، بعضاً ممکن است با سؤال مواجه شویم و انتقادهایی از سوی افراد مختلف متوجه بخشهای گوناگون میشود، حملاتی نیز علیه قوه قضاییه مطرح شده است. دستگاه قضایی از انتقادهای سازنده استقبال میکند و تلاش میکند با پیگیری انتقادهای سازنده و حرفهای مستند، رفتارهای خود را اصلاح کند.
وی گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه، بابهای جدیدی را برای استفاده از ظرفیتهای مردمی جهت اصلاح رفتارها و ساختارهای خودمان و نیز دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی فراهم کردهایم تا بتوانیم در کمترین زمان، بیشترین خدمات را به ملت عزیزمان ارائه دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آنچه خط قرمز ماست، مبارزه با فساد است. قوه قضاییه به هیچ عنوان در این رابطه کوتاه نیامده و نخواهد آمد. در همه دورهها این تلاش وجود داشته و در دوره اخیر این تلاش مضاعف شده است. البته از سر و صداهای رسانهای پرهیز شده، در حالی که اقدامات مبارزه با فساد بهشدت توسعه یافته است؛ اما تلاش بر این بوده که زمانی اطلاعرسانی صورت بگیرد که رسیدگی انجام شده، حکم صادر و اجرا شده باشد، تا از این طریق افکار عمومی خدای نکرده با نگاههای چندگانه مواجه نشود.
وی گفت: این که گفته میشود دستگاه قضایی در این دوره مبارزه با فسادش کمتر از گذشته شده، تکذیب میشود و مورد قبول نیست. همانگونه که قبلاً در بخشهای مختلف اطلاعرسانی کردهایم و نشان دادهایم، دستگاه قضایی در راستای فرامین مقام معظم رهبری و بر این مبنا که اساساً نظام اسلامی طبعاً فسادپذیر نیست و برای مبارزه با مظاهر فساد شکل گرفته است، در بخشهای مختلف اقدام کرده است. دستگاه قضایی نیز وظیفه اصلی خود را در زمینه مبارزه با فساد در حوزههای مختلف متمرکز کرده است، اما اطلاعرسانیهای آن با رعایت قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن ملاحظات و مصالح انجام میشود. از این رو، اگر در جایی اطلاعرسانی کمتری صورت میگیرد، به معنای توقف مبارزه با فساد نباید تلقی شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همواره از انتقادات سازنده و نقدهای منصفانه استقبال کردهایم و اکنون نیز استقبال میکنیم؛ اما اگر بهجای نقد، اظهاراتی مطرح شود که خود جنبه مجرمانه داشته باشد، در آن صورت قوه قضاییه وظیفه دیگری خواهد داشت و قطعاً به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد.
جهانگیر گفت: ملت بزرگ ما در حقیقت یک پدافند هویتی را در این جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشت. یعنی آنچه که نقشه دشمن رابر باد داد این بود که مردم وقتی دیدند دشمن به دنبال تجزیه ایران است و به دنبال این هستند که نامی از ایران و ایرانی در جهان امروز باقی نماند و میخواستند همان کاری را که با لیبی و سوریه و بقیه کشورها کردند در مورد ایران هم تکرار کنند، مردم آمدند ولو اینکه انتقاد و مشکلاتی داشتند و در ظاهر ممکن بود که سلیقههای مختلفی داشتند ولی پای ایران و ایرانی و اسلام ماندند و در حقیقت یک تاب آوری اجتماعی تاریخی را به رخ دنیا کشیدند.
وی افزود: این مسئله برای دشمن بسیار گران تمام شد، به خاطر همین بلافاصله نقشههایی برای فشار بر طبقات اجتماعی، بر حوزههای اقتصادی تشدید شد تا از این طریق بتوانند انسجام و وحدت ملی را دچار چالش کنند. اصطلاحاً یک جنگ نامرئی مستمر در این حوزه از گذشته شروع شده که باید مراقبت کنیم و دشمن را در این صحنهها نیز ان شاء الله ناکام بگذاریم.
سخنگوی قوه قضاییه: در کانون یک جنگ رسانهای هستیم
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نکته دگر اینکه رهبر معظم انقلاب فرمودند ما فراتر از درگیریهای نظامی در کانون یک جنگ تبلیغاتی و رسانهای هم قرار داریم، وقتی که ما در کانون یک جنگ رسانهای هستیم باید آرایشهای رسانهای مان در برابر دشمن متناسب با این باشد یعنی هم باید بتوانیم پدافند رسانهای داشته باشیم و جایی که دروغهای رسانهای تولید میشود به سرعت بتوانیم خنثی کنیم با روشهایی که رسانههای ما توانا شدند و میتوانند در این حوزه ورود کنند تا آفند رسانهای کنیم.
وی ادامه داد: آفند رسانهای به مبانی دشمن که مبانی پوچی است و آن چیزهایی که در دنیا فریاد میزند و در حقیقت عکس آن رفتار میکند، یعنی وقتی میبینیم که دشمن به هیچ مجمع بینالمللی، به هیچ قرارداد بینالمللی به هیچ قانون بینالمللی پایبند نیست، به مجامع و مراجعی که بعضا در ساخت و تشکیل آنها نقش داشته است، امروز وقتی که در جایی علیه آنها اقدامی صورت میگیرد بلافاصله همه نظامات بین المللی را زیر پا میگذارند، یا عناوینی که تحت عنوان دموکراسی حقوق بشر و زن و زندگی و ... مطرح میکنند وقتی که به پای خودشون میرسد، میبینیم که همه این وعدهها دروغین است.
وی گفت: لذا لازمه آفند رسانهای این است که در این حوزهها نیز رسانههای ما فعال باشند و بتوانند در صحنههای بینالمللی و داخلی این مسئله را به خوبی روشن کنند و دشمن را در این حوزه ناکام کنند. در زمانی که هیچ وقت دشمن از ظرفیتهای خود، حتی از ظرفیتهای به اصطلاح دروغین خود کوتاه نمیآید، ما از ظرفیتهای راستین و ظرفیتهایی که مبتنی بر عقل و شرع و اخلاق هستند نباید کوتاه بیاییم و باید تلاش کنیم در این حوزه بتوانیم ارزشهای خود را به رخ دنیا کشیدیم و بیشتر از این نیز بکشیم.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این هفته گفت: ما در آستانه ۲۷ آذرماه هستیم که سالگرد شهادت شهید بزرگوار آیتالله مفتح است و این روز به عنوان روز وحدت میان حوزه و دانشگاه نامیده شده است.
وی افزود: آیتالله مفتح یکی از متفکرین بزرگ جهان اسلام بود که تلاش بسیاری را در جهت وحدت میان دانشگاهیان و حوزههای علمیه حتی قبل از انقلاب شروع کردند و تلاش کرد نگاه به نسل جدید و دانشجو به سمتی رود که فرصتهای جدیدی در مقابل دانشجویان در کنار علم برای تهذیب آنها فراهم شود.
جهانگیر بیان کرد: در چهار دهه گذشته یک فرآیند تحولی و روبه پیشرفت را در حوزهها و دانشگاهها داشتیم و امروز نقش دانشگاههای ما در پیشرفت علمی در حوزههای مختلف قابل توجه است و همچنین زحماتی که حوزویان ما در تبیین مسائل و مبانی دینی در طول ۴۰ سال گذشته کشیدند. در زمانی که انواع انحرافات فکری تلاش میکند مسیر جوانان ما و سرمایههای آینده ما را به خطر بیندازد و با تولید مفاهیم دروغ و شبهه افکنی در مبانی، مسائل دینی را به چالش بکشد در اینجا وظیفه دانشگاهیان و حوزهها برای وحدت بیشتر و برای مقابله هدفمند با این توطئهها خود را نشان میدهد و این وظیفه باید جدیتر از گذشته دنبال شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به هفته جهانی حقوق بشر که سپری شد و وضعیت کنونی حقوق بشر در جهان، گفت: واقعیت این است که آنچه غربیان تحت عنوان حقوق بشر تاسیس و اعلامیه برای آن صادر کردند امروز دیگر چیزی از آن باقی نمانده است. مدعیان حقوق بشر خود پشتوانه رژیمهای دیکتاتوری، غاصب، خونخوار و جنایتکار شدهاند و این مسئله زمینهساز نسلکشی، خونریزی و جنگهای متعدد در گوشه و کنار جهان شده است.
وی با اشاره به وضعیت غزه گفت: شما امروز میتوانید شاهد باشید که جنایات رژیم صهیونیستی در طول حملات به بخشهای مختلف غزه چه پیامدهایی به جای گذاشته است. اما همه کسانی که ادعای حقوق بشری داشتند در برابر این جنایات سکوت کرده و نه تنها سکوت کردند بلکه از جنایتکاران حمایت نیز کردند در رأس این مدعیان میتوانیم آمریکا را مثال بزنیم.
جهانگیر افزود: اینکه آمریکا دادگاه کیفری بینالمللی را تهدید به تحریم میکند و قضات دادگاه لاهه را به جرم صدور حکم علیه نسلکشی رژیم صهیونیستی مورد تحریم قرار میدهد نشان میدهد که حقوق بشر آمریکایی چه معنایی دارد، کشورهای دنیا باید در نظم جدید جهانی به سمت یک نظم حقوقی دیگری که وابستگی به استکبار جهانی نداشته باشد حرکت کنند.
وی گفت: امروزه نشان داده شده است که هیچ قدرت مستقلی نمیتواند مورد حمایت جریانهای استکباری قرار گیرد و بلافاصله علیه آنها اقدامات تهاجمی آغاز میشود. نهادهای بینالمللی متاسفانه امروزه درگیر بازیهای قدرت در صحنه روابط بینالملل شدهاند و حتی سازمانهای مهمی مثل سازمان ملل متحد دیگر نمیتوانند کارکرد و وظایف حقوقی و صلحآمیز خود را به درستی انجام دهند و دیگر نمیتواند در جهان امروز در حوزه صلح و رفاه جامعه بشری قدمهایی که برای آن تاسیس شده است را به درستی بردارد.
جهانگیر ادامه داد: این معادله باید توسط کشورهای محروم و ملل مستضعف به نفع خود تغییر یابد و تناقضاتی که امروز در حوزه حقوق بشر دیده میشود باید توسط کشورها و آزادگان جهان برملا شود و افکار عمومی باید آگاه شوند که ادعاهای حقوق بشری امروز توسط کسانی که دیروز مدعی آن بودند، تبدیل به وکیل مدافع اشرار و جنایتکاران جهانی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات جمهوری اسلامی علیه قاچاقچیان و تهدیدکنندگان امنیت جامعه گفت: هنگامی که جمهوری اسلامی با این افراد برخورد میکند بلافاصله مدعیان حقوق بشر فریاد نقض حقوق بشر سر میدهند، اما خودشان هیچ صدایی در برابر جنایاتشان علیه کودکان، زنان و محرومان در سطح جهان برنمیتابند و اجازه نقد نمیدهند.
وی ادامه داد: باید تلاش کنیم حقوق بشر دروغینی که آمریکاییها در دنیا تبلیغ و دنبال میکنند را رسوا کنیم و به فرموده مقام معظم رهبری، نظام اسلامی و جامعه اسلامی و ملتهای اسلامی این ظرفیت را دارند که حقوق بشر اسلامی را با حمایت میلیاردها مسلمان در جهان جایگزین حقوق بشر کذایی کنند.
وی افزود: حضرت امام (ره) در سالگرد شهادت آیتالله مفتح در سال ۶۰ فرمودند که این دو مرکز (حوزه و دانشگاه) باید با هم باشند و این دو مرکز باید علم، عمل و تهذیب را منزله دوبال پرواز بدانند چرا که با یک بال نمیتوان پرواز کرد. یعنی اگر ما فقط در حوزه علمی خود را مجهز بکنیم ممکن است که به دلیل عدم تهذیب خدای نکرده در مسیر ارزشها قرار نگیریم و به نوعی با ضد ارزشها کار خود را دنبال کنیم کما اینکه خیلی از کسانی بودند که از نظر علمی افراد شاخصی بودند ولی، چون تهذیب نفس نداشتند در هوای نفس گرفتار شدند؛ لذا در کنار تحصیل علم، تهذیب نفوس و وحدت بین حوزه و دانشگاه برای توسعه معنوی در کنار فعالیتهای علمی میتواند پشتوانه بسیار محکمی برای پیشرفت نظام اسلامی در حوزههای مختلف باشد.
تشریح فعالیتهای دادگستری استان تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت
جهانگیر در ادامه و در تشریح فعالیتهای دادگستری استان تهران در رابطه با مبارزه با قاچاق سوخت، گفت: بر اساس گزارش ضابطین یک شبکه سازمانیافته اقدام به خارج کردن سوخت از چرخه عرضه، تولید و مصرف در کشور کرده و این سوختها را در حدود ۱۵۰ نقطه در شهرستان ری دپو کرده بود. بر همین اساس پروندهای در دادسرای شهرستان ری تشکیل شد و در یک عملیات گسترده ۹۳ نقطه در مناطق مختلف استان تهران اعم از محلهای دپو سوختهای قاچاق و محلهای نگهداری اسناد و مدارک قاچاقچیان و همینطور وسایل و تجهیزات آنان مورد بازرسی و توقیف قرار گرفت. در این عملیات بزرگ ۱۰ مرکز انبار فراوردههای نفتی که در قاچاق سوخت نقش فعالی داشتند شناسایی و توقیف شد.
وی افزود: در مرحله اول حدود ۴۰۰ هزار لیتر انواع فرآوردههای نفتی کشف و توقیف و تحویل شرکت فرآوردههای نفتی شد. در این عملیات ۶۷ نفر دستگیر و ۴۱ نفر از آنها تفهیم اتهام شدند. در ادامه رسیدگیها ۶۷ دستگاه خودرو حامل گازوئیل و تعداد ۹۳ باب انبار و محلهای دپو سوخت قاچاق شناسایی و توقیف شد و کشفیات این مرحله ۶۰۰ هزار لیتر بود. همچنین ۱۳ نفر از متهمین که جز سرشبکههای اصلی این گروهها بودند شناسایی و بازداشت شدند و برای ۲۸ نفر از متهمین قرارهای متناسب صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پس از تکمیل تحقیقات، یک فقره از ۸ فقره پروندههای مفتوح در شعبه ۶ بازپرسی شهرستان ری با عنوان اخلال در نظام اقتصادی دنبال شده و کیفرخواست آن صادر شد. این پرونده جهت رسیدگی به مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران منتقل شده که هم اکنون در جریان رسیدگی است. دو پرونده دیگر نیز در این خصوص در دادسرای شهرستان پاکدشت تشکیل و رسیدگی شد. برای این پروندهها کیفرخواست صادر و به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ورامین ارسال شده است که با قرار عدم صلاحیت به شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در تهران آمد که انشالله به محض اعلام نتایج خدمت شما و همه ملت عزیز ایران عرض خواهد شد.
وی اضافه کرد: پرونده مهم دیگری هم در سال جاری در شعبه ششم دادسرای شهرستان اسلامشهر مطرح رسیدگی بود که پنج نفر متهم داشت. اتهامات آنها اخلال در عرصه توزیع ارزاق عمومی و شرکت در اخلال عمده مایحتاج عمومی بود که سوخت کوره و همچنین کالاهای یارانهای را قاچاق میکردند. این متهمان به صورت سازمان یافته شناسایی و نهایتا دستگیر شدند. این پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و دادنامهای در این خصوص در ۵ مرداد ماه ۱۴۰۴ برای متهمان صادر و همه آنها محکوم شدند. در حال حاضر پرونده با اعتراض محکومان به دیوان عالی کشور ارسال شده که در دیوان در حال رسیدگی است که جزئیات آن به محض اینکه قطعی شود اطلاع رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: اینها گوشهای از فعالیتهای هدفمند و مبارزات بیامان بخشهای مختلف دادگستریها و دادستانیهای ما با پدیده قاچاق و سایر مظاهر فساد در حوزههای مختلف است که ما در هر جلسه گوشهای از این زحمات را اطلاعرسانی میکنیم تا همه ملت عزیز ایران بدانند که فرزندان آنها در دستگاه قضایی در رابطه با مبارزه با جرایم به صورت شبانهروزی فعال هستند و که در حالی که مشکلات اقتصادی برای مردم وجود دارد اجازه نمیدهند کسانی بخواهند از این فضا سوءاستفاده کرده و منافع خود را تامین کنند.