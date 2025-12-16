باشگاه خبرنگاران جوان - «دستمزد» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مجید جوانمرد، سهشنبه ـ ۲۵ آذرماه ـ ساعت ۱۹ روانه آنتن میشود.
داستان فیلم در مورد دو جوان ایلیاتی است که پس از ترور ناموفق اسفندیار ایلخانی به اعدام محکوم میشوند. دو جوان یکی فرزند اسفندیار است و دیگری فرزند مراد میرشکار، که در پایتخت با معرکهگیری روزگار میگذراند. اسفندیار ایلخانی به مادران دو جوان میگوید که فرزندانشان در لحظه فرار از زندان کشته شدهاند و ....
از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند میتوان محمد صالح علا، مهدی فتحی، محمدرضا کسرایی، فرزانه کابلی، مریم معترف و سید احمد مهدوی مرندی هاشمی را نام برد.
فیلم سینمایی «دستمزد» سه شنبه شب ساعت ۱۹ پخش میشود و چهارشنبه، ۲۶ آذر ماه در ساعتهای ۳ و ۱۱ بازپخش خواهد شد.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش،