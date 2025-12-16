شبکه نمایش همزمان با زادروز مهدی فتحی، بازیگر ماندگار سینما و تلویزیون ایران، فیلم سینمایی «دستمزد» را روانه آنتن می‌کند؛ اثری که یکی از نقش‌آفرینی‌های شاخص این هنرمند فقید را در خود جای داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «دستمزد» فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مجید جوانمرد، سه‌شنبه ـ ۲۵ آذرماه ـ ساعت ۱۹ روانه آنتن می‌شود.

داستان فیلم در مورد دو جوان ایلیاتی است که پس از ترور ناموفق اسفندیار ایلخانی به اعدام محکوم می‌شوند. دو جوان یکی فرزند اسفندیار است و دیگری فرزند مراد میرشکار، که در پایتخت با معرکه‌گیری روزگار می‌گذراند. اسفندیار ایلخانی به مادران دو جوان می‌گوید که فرزندانشان در لحظه فرار از زندان کشته شده‌اند و ....

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان محمد صالح علا، مهدی فتحی، محمدرضا کسرایی، فرزانه کابلی، مریم معترف و سید احمد مهدوی مرندی هاشمی را نام برد.

فیلم سینمایی «دستمزد» سه شنبه شب ساعت ۱۹ پخش می‌شود و چهارشنبه، ۲۶ آذر ماه در ساعت‌های ۳ و ۱۱ بازپخش خواهد شد.

منبع: روابط عمومی شبکه نمایش، 

برچسب ها: شبکه نمایش ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س)؛
پخش مجموعه‌ای از فیلم‌های جذاب در شبکه نمایش
فیلم‌های مُکری و فرهادی و دیگران در جشنواره «کرالا»
حضور ستاره پرتغالی در سینمای آمریکا؛ رونالدو در فیلم سریع و خشن!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مریم کاویانی در «بیگانگان»؛ تجربه‌ای پرهیجان از ایران تا عراق
پژوهشگران پیشران تولیدات رسانه ملی‌اند/ عدم تخصیص بودجه به آثار بدون پیوست پژوهشی
روایتی از فرزندان شهداء جنگ ۱۲ روزه در مستند روزی روزگاری تابستان
نگاه جشنواره نونزدهم سینما حقیقت به میراث کشور/ تکثر آثار میراث در جشنواره نونزدهم سینما حقیقت
ادای احترام به مهدی فتحی در سالروز تولدش
آغاز پخش «سلمان فارسی» از تابستان سال آینده
آخرین اخبار
آغاز پخش «سلمان فارسی» از تابستان سال آینده
ادای احترام به مهدی فتحی در سالروز تولدش
نگاه جشنواره نونزدهم سینما حقیقت به میراث کشور/ تکثر آثار میراث در جشنواره نونزدهم سینما حقیقت
روایتی از فرزندان شهداء جنگ ۱۲ روزه در مستند روزی روزگاری تابستان
مریم کاویانی در «بیگانگان»؛ تجربه‌ای پرهیجان از ایران تا عراق
پژوهشگران پیشران تولیدات رسانه ملی‌اند/ عدم تخصیص بودجه به آثار بدون پیوست پژوهشی
معرفی نامزد‌های بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت»
استان‌محوری و تمرکززدایی راهبرد قطعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است
پژوهشگران پیشران تولیدات رسانه ملی‌اند/ عدم تخصیص بودجه به آثار بدون پیوست پژوهشی
نامزد‌های ۳ بخش از نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» معرفی شدند
اسامی مقالات منتخب هفتمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران اعلام شد
«گانا» در سینماحقیقت رونمایی شد؛ عاشورا در قلب هندو‌های حیدرآباد
تغییر زمان برگزاری چهاردهمین نمایشگاه سیتکس ۲۰۲۶ به بهمن‌ماه
سومین شب «اوج هنر» برگزار می‌شود؛ بزرگداشت هنرمند پیشکسوت جعفر دهقان
ثبت اثر ناملموس توسط یک کشور به معنای نفی کشور دیگر نیست
جزئیات «جایزه جهانی امام خمینی (ره)»
بازتاب چهره واقعی پلیس در «الگوریتم»
آیین رونمایی از مستند «عمق میدان» در نیروی دریایی ارتش