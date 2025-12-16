باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بیمارستان الشفاء غزه غرق آب شد + فیلم

در این ویدئو وضعیت بیمارستان شفا در غزه پس از بارش شدید باران را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش اورژانس و پذیرش بیمارستان الشفاء غزه غرق آب شد. نفوذ آب به داخل بخش‌های مختلف بیمارستان، وضعیت ناگوار بیماران و کادر درمان را بیش از پیش وخیم کرده است.

 

