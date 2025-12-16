بیمارستان الشفاء غزه غرق آب شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0628\u062e\u0634 \u0627\u0648\u0631\u0698\u0627\u0646\u0633 \u0648 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0634 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0634\u0641\u0627\u0621 \u063a\u0632\u0647 \u063a\u0631\u0642 \u0622\u0628 \u0634\u062f.\u00a0\u0646\u0641\u0648\u0630 \u0622\u0628 \u0628\u0647 \u062f\u0627\u062e\u0644 \u0628\u062e\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0646\u0627\u06af\u0648\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0627\u062f\u0631 \u062f\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0634 \u0648\u062e\u06cc\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n