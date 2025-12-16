وزیر بهداشت گفت: اکنون ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها به دلیل تصادفات در سال فوت می‌کنند که اکثرا جوان و نیروی محرک و کاری کشور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم- محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت در مراسم روز پژوهش گفت: باید به حوزه تحقیق و پژوهش توجه ویژه ای شود. شیب رشد علمی در زمینه تولید، نشان دهنده این است که اکنون دانشجو و رزیدنت ها پست پژوهشی دارند.

وی افزود: برخی مراکز تحقیقاتی بوده اند که ۹۰ درصد بودجه شان صرف اعضای آن شده و تولید و خروجی نداشته اند. الان باید به سمت خلق ثروت برویم.  

 ظفرقندی تاکید کرد: الان  حوزه دارو جزء صنایع برتر جهان است؛ اکنون بسیاری از داروها و مواد اولیه دارویی در ایران تولید می شود و همین امر جلوی خروج ارز را گرفته است. 

وزیر بهداشت ادامه داد: جایگاه ویژه علم به عنوان پرچم افتخار و حلال مشکلات کشور باید دیده شود.

او ادامه داد: موضوع آلودگی هوا مسئله مهمی است و باید به طور جدی به این موضوع پرداخته شود. 

ظفرقندی تصریح کرد: اکنون‌ ۲۰ هزار نفر در جاده ها به دلیل تصادفات در سال فوت می کنند که اکثرا جوان و نیروی محرک و کاری کشور هستند. بررسی ها نشان می دهد که ۲۶ درصد از مرگ و میرها در حوادث جاده ای قابل پیشگیری است.

وی تاکید کرد: الان مرگ و میرهای داخل شهرها افزایش پیدا کرده است. موتورسوار ها از کلاه ایمنی استفاده نکرده و همین موضوع سبب مرگ و میر خواهد شد. 

تولید ۳ هزار مگاوات انرژی پاک

وزیر بهداشت ادامه داد: کشورهای پیشرفته به دنبال انرژی پاک هستند و‌ ایران روزهای آفتابی زیادی در طول سال دارد و باید از این فرصت بهره برد. امسال ۳۰۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در کشور تامین شده است و تا پایان سال این عدد افزایش پیدا می کند.

در ادامه مراسم، سید رضا رئیس کرمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: الان ۱۲۱ مرکز تحقیقات در دانشگاه علوم پزشکی فعال هستند.

همچنین در ادامه مراسم کردی معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: گسترش مراکز ممتاز در سراسر کشور در دستور کار است که یکی از این اقدامات همکاری با آزمایشگاه ژن درمانی است.

به گفته معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران، این دانشگاه در خصوص پژوهش در حدود ۲۴ میلیارد تومان از دولت دریافت می کند. الان ۶۹۴ محصول در دانشگاه تولید شده است. 

در ادامه مراسم، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه برتری در حوزه پژوهش و تحقیق دارد. 

به گفته وی موانع بورسی، مالیاتی و گمرکی در زمینه پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان برداشته شده است و این کار در حوزه تحقیق و پژوهش موثر است.

