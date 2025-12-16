فیلم‌برداری سریال فاخر و عظیم «سلمان فارسی» این روز‌ها در یکی از مهم‌ترین لوکیشن‌های خود جریان دارد؛ عمارت باشکوه بودخشان در شهرک سینمایی و تلویزیونی ایران.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، این عمارت که به‌عنوان خانه پدری سلمان طراحی شده، یکی از گسترده‌ترین و هنرمندانه‌ترین سازه‌های دکوراتیو پروژه است. طراحی آن توسط عباس بلوندی و براساس پژوهش‌های دقیق تاریخی انجام شده و شامل شاه‌نشین، خانه خدمه، برج‌های نگهبانی، کبوترخانه و برکه‌ای بزرگ در دل باغ است؛ فضایی زنده که گوشه‌ای از معماری اصیل ایران باستان را دوباره جان بخشیده است.

«سلمان فارسی» مسیر تولید خود را از دی‌ماه ۹۸ در کویر کرمان آغاز کرد؛ جایی که نخستین سکانس‌ها از دل کویر شکل گرفت و صحنه‌های مربوط به جوانی سلمان نیز در همان منطقه مقابل دوربین رفت. پس از آن گروه تولید عازم جزیره قشم شد و بخش مهمی از مسیر پرماجرای سلمان در آنجا ثبت شد.

 ادامه تصویربرداری در استان سمنان و مناطق اطراف شاهرود دنبال شد و سپس پروژه بار‌ها به شهرک‌های غزالی، نور و دفاع مقدس بازگشت تا صحنه‌های تاریخی در فضا‌های بازسازی‌شده ثبت شود.

اکنون با بازگشت دوباره پروژه به شهرک سینمایی غزالی، عمارت بودخشان به مرکز اصلی فیلم‌برداری تبدیل شده است. در این مرحله باربد شریفیان نقش کودکی سلمان، امیر رضایی نقش جوانی و علیرضا شجاع‌نوری نقش دوران پختگی او را ایفا می‌کنند. همچنین حضور چهره‌هایی، چون حسام منظور در نقش بودخشان (پدر سلمان)، ستاره اسکندری در نقش ماه‌بانو (مادر سلمان)، الهام پاوه‌نژاد، الهام کردا، فرهاد اصلانی، محمدرضا هدایتی، بهناز توکلی و علیرضا جلیلی، ترکیب بازیگران این روز‌های پروژه را شکل داده است.

بنابراعلام سیمافیلم، این سریال به نویسندگی و کارگردانی داوود میرباقری و تهیه‌کنندگی حسین طاهری در سه فصل «ایران باستان»، «بیزانس» و «حجاز» ساخته می‌شود. فیلم‌برداری فصل «بیزانس» به پایان رسیده و مراحل پس‌تولید آن ماه‌هاست که آغاز شده است.

 براساس برنامه‌ریزی‌ها، فیلم‌برداری فصل «ایران» نیز تا پایان بهار سال آینده به اتمام می‌رسد و دو فصل نخست که روایت زندگی سلمان از کودکی تا حرکت او به سوی حجاز را دربر می‌گیرد، در تابستان سال آینده از رسانه ملی پخش خواهد شد.

شهرک غزالی، موزه زنده تاریخ ایران است
رئیس جامعه مدرسین:
الگوگیری از سلمان فارسی موجب تقویت وحدت ملی می‌شود
حالا وقت دیدن سلمان است
