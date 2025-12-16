ورود سامانه بارشی جدید از امروز به کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- نشمیل احمدیانی اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی از امروز سه‌شنبه و با تضعیف پایداری جوی، به تناوب در بعضی ساعات شبانه‌روز شاهد بارش برف و باران خواهیم بود که در ارتفاعات به صورت رگبار برف، کولاک و مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد گاهی شدید، مه آلودگی، کاهش دید افقی و افت محسوس دمای هوا از دیگر پیامد‌های این سامانه بارشی است که در طول مدت فعالیت آن، دمای شبانه‌روزی استان روند کاهشی قابل توجهی خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی کردستان ادامه داد: این سامانه همه مناطق استان را در بر می‌گیرد، اما بیشترین شدت آن در مناطق شرقی و شمالی استان از جمله شهرستان‌های بیجار، قروه، دهگلان و سقز، همچنین مناطق زرینه، هزارکانیان، نساره و ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

احمدیانی خاطرنشان کرد: طی این مدت وزش باد گاهی شدید و قابل ملاحظه خواهد بود و در محدوده هشدار هواشناسی قرار دارد، از این رو به شهروندان به ویژه ساکنان مناطق کوهستانی و گردنه‌ها، توصیه می‌شود تمهیدات لازم را برای تردد و فعالیت‌های روزانه در نظر بگیرند.