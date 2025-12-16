نماینده مجلس، از مالیات بر سوداگری به عنوان ابزاری مؤثر برای جلوگیری از سوداگری در بازار و حمایت از بخش تولید یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - رمضان رحیمی دشتلوئی نماینده مجلس، در خصوص ضرورت اجرای قانون مالیات بر سوداگری و بالا بردن هزینه فعالیت‌های مخرب در کشور و حمایت از تولید گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و کارآمدسازی آن، اخذ مالیات از بخش غیرمولد اقتصاد و جلوگیری از فعالیت‌های مخرب سوداگرانه با تکیه بر قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی است و هدف اصلی این قانون تمرکز بر سوداگران و اخذ مالیات از معاملات مکرر است و مردم نه تنها ضرری از اجرای این قانون نخواهند کرد بلکه به نفع آن‌ها نیز است.

او ادامه داد: مردم باید به این آگاهی برسند که مالیات بر سوداگری در نهایت به نفع جامعه است و منافع عموم مردم را تأمین می‌کند در حالی که فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه در کوتاه‌مدت برای صاحبانشان سود‌های سرشاری به ارمغان می‌آورند و به ضرر اقتصاد ملی عمل می‌کنند.

رحیمی دشتلویی گفت: در شرایطی که با کمبود منابع مالی رو‌به‌رو هستیم، سوق دادن منابع به سمت بخش‌های مولد اهمیت زیادی دارد. این موضوع همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است و به همین دلیل، سال جاری با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده است.

او ادامه داد: جلوگیری از فرار مالیاتی اشخاص حقیقی که اقدام به فعالیت با حساب‌های شخصی خود می‌کنند از محور‌های مهم قانون مالیات بر سوداگری است. بر همین مبنا، اقدام به تفکیک اشخاص به تجاری و غیرتجاری و ایجاد هویت مالیاتی یکتا برای همگان شده است. به این ترتیب، هر کسی که فعالیتی در کشور انجام می‌دهد و سودی کسب می‌کند، هدف مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: مالیات بر سوداگری یکی از راهکارها برای مقابله با مشکلاتی است که فعالیت‌های مخرب در کشور به وجود می‌آورند.