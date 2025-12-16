کارگاه تخصصی موتور هواپیما به همت متخصصان هوانوردی راه اندازی شد.

باشگاهخبرنگاران جوان؛ سیامند عبدالهزاده، نایبرئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی ، در مورد کارگاه پیشرفته تعمیر موتور اظهار داشت: با توجه به هزینههای بسیار بالای تعمیرات موتور و با توجه به اینکه موتور هواپیما از مهمترین و حیاتیترین نیازمندیهای شرکتهای هواپیمایی محسوب میگردد، این واحد بر آن شد تا با بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیتهای داخلی شرکت، نسبت به راهاندازی کارگاه تخصصی موتور اقدام نماید.
وی ادامه داد:طرح مربوطه تهیه و جهت بررسی و تصویب به هیئتمدیره ارائه شده که پس از موافقت وی، سوله مستقر در انبار فتح ـ که عملاً بلااستفاده بود ـ پس از اخذ مجوزهای لازم، به این منظور تخصیص داده شد.
او بیان کرد: با تلاش مستمر و شبانهروزی و طی مدت حدود ۹ ماه، عملیات آمادهسازی، تجهیز و راهاندازی کارگاه موتور با موفقیت به انجام رسید و کارگاه مذکور آماده بهرهبرداری جهت انجام فعالیتهای مرتبط با موتور هواپیمای آرجی گردید.
وی افزود:اجرای این پروژه، علاوه بر توانمندسازی شرکت در راستای رفع نیازهای موتور ناوگان خود، امکان ارائه خدمات فنی و تخصصی به سایر شرکتهای هواپیمایی داخلی را نیز فراهم مینماید که این امر، در راستای ارتقای جایگاه صنعت هوانوردی کشور، ارزآوری و ایجاد درآمد پایدار برای شرکت، حائز اهمیت بسزایی دارد.
او بیان کرد:گامی بلند و سرنوشتساز در مسیر ارتقای توان فنی و عملیاتی صنعت هوانوردی کشور برداشته میشود؛ گامی که با افتتاح این مرکز هوانوردی، دریچهای تازه به سوی خوداتکایی، توسعه پایدار و پیشرفت فناورانه گشوده میشود. این مجموعه، نقطهای است که در آن مهندسی دقیق، دانش تخصصی، تجربه عملی و فناوریهای نوین به هم میپیوندند تا قلب تپنده هواپیماها یعنی موتور با استانداردهای جهانی بازسازی، آزمون و آمادهسازی شود و دوباره با اطمینان کامل به آسمان بازگردد.
وی ادامه داد: ایجاد این مرکز حاصل ماهها مطالعه، طراحی، نیازسنجی، سرمایهگذاری و برنامهریزی دقیق بوده است؛ برنامهای که تنها به احیا و تعمیر یک موتور محدود نمیشود، بلکه هدفی بزرگتر را دنبال میکند: بازآفرینی اعتماد، اطمینان و ثبات در نظام حملونقل هوایی کشور. در اینجا، هر پیچ، هر اورینگ، هر تیغه کمپرسور و هر واحد کنترلی با دقتی مثالزدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
او بیان کرد:هر مرحله از دمونتاژ، شستوشو، بازرسی چشمی و NDT، اندازهگیریهای حساس، مونتاژ مجدد و تست عملکرد، با وسواسی انجام میشود که یادآور منش مهندسان هوافضا است؛ منش حرفهایای که کوچکترین خطا را تاب نمیآورد و امنیت پرواز را در بالاترین اولویت قرار میدهد.
تعمیرگاه هوانوردی با بهرهگیری از تجهیزات پایش و تست پیشرفته، سلولهای آزمایش موتور، ابزارهای کالیبراسیون با دقت میکرونی، نرمافزارهای تجزیهوتحلیل داده، سیستمهای مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردهای بینالمللی و کنترلهای چندمرحلهای، مسیری را ترسیم کرده که نتیجه آن افزایش ایمنی پرواز، افزایش عمر عملیاتی موتور و بهبود قابل توجه قابلیت اطمینان برای موتورهای توربوفن، توربوشفت و توربوپراپ است.
هر موتور پیش از لمس دوباره آسمان، چرخهای کامل از بررسیهای فنی، اسکن، آزمایشهای تخصصی، تنظیم دقیق پارامترها و تأیید نهایی را پشت سر میگذارد؛ چرخهای که تضمین میکند پرواز، همانقدر که باشکوه و سریع است، ایمن، استاندارد و قابل اعتماد نیز باشد.
وی ادامه داد:این مرکز تنها در تجهیزات پیشرفته و زیرساختهای صنعتی آن خلاصه نمیشود. این مجموعه، مدرسهای برای تربیت نسل تازهای از متخصصان هوانوردی است؛ پایگاهی که در آن تجربه مهندسان ارشد در کنار فناوریهای نوین، بستری مناسب برای پژوهشهای علمی، انتقال دانش، توسعه مهارتها و خلق نوآوریهای جدید فراهم میآورد.
او بیان کرد:، علاوه بر بازسازی موتورهای عملیاتی، به پشتوانهای مستحکم برای ارتقای توان داخلی، کاهش وابستگیهای خارجی، تقویت زنجیره تأمین و دستیابی به چابکی فنی تبدیل خواهد شد – و این امکان را فراهم میکند تا نیازهای تعمیر موتور تمام ایرلاینهای کشور در شرایط تحریم، با توانمندی مهندسان ایرانی برآورده شود.
وی افزود :راهاندازی این مرکز بدون تلاشهای شبانهروزی و تعهد عمیق مهندسان، کارشناسان، تکنسینها و گروههای پشتیبانی میسر نبود. از زحمات همه این عزیزان، که با دستان توانمند خود این دستاورد ملی را به ثمر رساندند، صمیمانه سپاسگزاری میکنم.