رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت نیشکر در ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد و گفت : پیش بینی می شود ۱۸۰ میلیارد ریال امسال نیشکرکاران گیلانی در آمد کسب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز در جمع خبرنگاران از  آغاز برداشت نیشکر در ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی درگیلان خبرداد.‌

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه  همه ساله ۳۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان گیلان به  زیر کشت نیشکر می رود، افزود : شهرستان های صومعه سرا و لنگرود، قطب تولید نیشکر در استان گیلان هستند.

وی تصریح کرد :  در زمان کاشت، داشت و برداشت این محصول هیچ گونه سم و کودی توسط نیشکرکاران استان استفاده نشده؛ به همین دلیل شکر سیاه تولید شده از گیاه نیشکر، کیفیت و بازار پسندی مناسبی دارد و در قالب محصول سالم عرضه می شود.

محمدی با بیان اینکه  پیش بینی می شود ۱۸۰ میلیارد ریال  امسال نیشکرکاران گیلانی در آمد کسب کنند، اظهار داشت:  در حال حاضر ۲۰ کارگاه سنتی در سطح استان در زمینه فرآوری محصول مشغول به کار هستند.

