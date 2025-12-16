باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشن ازدواج ۲۵۰ زوج دانشجو در دانشگاه تهران + فیلم

مراسم ازدواج ۲۵۰ زوج دانشجوی دانشگاه تهران، که در یک سال گذشته تشکیل زندگی داده‌اند، امروز دوشنبه ۲۴ آذرماه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جشن ازدواج ۲۵۰ زوج دانشجو در دانشگاه تهران برگزار شد، قرار است این زوج های دانشجو در طرح همسفر تا بهشت راهی حرم رضوی شوند.

 

