باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار قهرمان جهان و آمریکای جنوبی با قهرمان اروپا فروردین سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و تیم‌های آرژانتین و اسپانیا به مصاف هم می‌روند.

رافائل لوزان، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز تایید کرد که این دیدار جمعه ۲۷ مارس ۲۰۲۶ (۷ فروردین ۱۴۰۵) در ورزشگاه لوسیل قطر برگزار خواهد شد؛ همان ورزشگاهی که لیونل مسی و تیم اسکالونی پس از فینال خاطره‌انگیز ۲۰۲۲ مقابل فرانسه، جام جهانی را بالای سر بردند.

لامال یکی از علاقه‌مندان به لیونل مسی بود و از کودکی به بازی مسی علاقه داشت و عکس زمتان کود کی او در آغوش مسی در دنیا سر و صدای زیادی کرد و حالا این ستاره جوان در لباس تیم ملی اسپانیا روبروی اسطوره خود مسی قرار می‌گیرد.

یامال پیش از این نیز گفته بود اگر چه مسی بهترین بازیکن جهان است، اما یامال می‌خواهد خودش باشد و نمی‌خواهد لیونل مسی باشد.