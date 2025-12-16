فرمانده مرزبانی استان خوزستان از توقیف چهار فروند شناور تجاری متخلف حاوی کالای قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سردار حجت سفیدپوست اظهار کرد: دریابانان ماهشهر، در راستای مبارزه با قاچاق کالا و کنترل آب‌های ساحلی استان، حین کنترل شناورهای عبوری در آب‌های شمال خلیج فارس به چهار فروند شناور تجاری که به سمت بنادر خوزستان در حرکت بود، مظنون شده و آنها را متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی دقیق از شناورهای توقیف شده ۱۶ دستگاه کولر اسپیلت فاقد هرگونه اظهارنامه قانونی را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری ۱۲ متهم در این رابطه بیان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال ارزیابی و پس از تکمیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

کشف محموله ۵۰ میلیاردی یخچال. های قاچاق در سواحل خوزستان

سردار سفیدپوست با اعلام خبر کشف سه فروند شناور باری با محموله یخچال قاچاق توسط دریابانان خوزستان گفت: مأموران دریابانی خوزستان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حین کنترل شناورهای عبوری در آب‌های شمال خلیج فارس و آبراه اروند سه فروند شناور باری حامل کالای قاچاق که به سمت بنادر خوزستان در حرکت بود را شناسایی متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از شناورهای توقیف شده ۱۲ دستگاه یخچال ساید را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی خوزستان با اشاره به دستگیری ۶ نفر در این رابطه تصریح کرد: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را بیش از ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده اولیه سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شدند.

