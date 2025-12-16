علی آبادی با بیان اینکه اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم، گفت: ۱۱۳ هزار مگاوات متقاضی احداث نیروگاه خورشیدی داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش «نقد و بررسی عملکرد صنعت برق در اوج‌بار سال ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی برای اوج‌بار تابستان ۱۴۰۵» صبح روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو و جمعی از مدیران ارشد صنعت برق کشور با هدف ارزیابی اقدامات انجام‌شده در تابستان گذشته و ترسیم نقشه راه مدیریت مصرف و تولید برق در سال آینده در سالن همایش‌های شرکت برق منطقه‌ای تهران برگزار شد.

وزیر نیرو در ابتدای این همایش و هم‌زمان با هفته پژوهش، با اشاره به جایگاه علمی کشور گفت: ایران در تولید مقالات علمی رتبه ۱۷ جهان و در ثبت اختراعات با ثبت ۸ هزار و ۶۵۰ اختراع رتبه ۲۳ را در اختیار دارد، اما شاخص نوآوری کشور با رتبه ۱۷۰ فاصله معناداری با ظرفیت‌های علمی دارد. به گفته وی، صنعت آب و برق می‌تواند با تبدیل دانش به فناوری و محصول، نقش مهمی در ارتقای شاخص نوآوری کشور ایفا کند.

علی‌آبادی با بیان اینکه برنامه‌ای جامع برای تأمین پایدار آب و برق در تابستان ۱۴۰۵ تدوین شده است، اظهار کرد: هدف اصلی وزارت نیرو افزایش پایداری شبکه آب و برق از طریق برنامه‌محوری و اصلاح ساختارهاست. در این مسیر، جذاب‌سازی فضای کسب‌وکار در صنعت آب و برق به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دنبال می‌شود.

وی افزود: جذاب شدن این صنعت دو پیامد مهم دارد که شامل جلوگیری از مهاجرت نخبگان و حفظ سرمایه انسانی در کشور و دوم فراهم شدن زمینه بازگشت سرمایه و مشارکت بیشتر بخش خصوصی می‌شود.

وزیر نیرو در ادامه خاطرنشان کرد: نبود جذابیت اقتصادی در این حوزه، پیامد‌هایی همچون بدهی ۵۰ میلیارد مترمکعبی به منابع آب زیرزمینی و انباشت حدود ۲ هزار همت پروژه ناتمام در صنعت آب کشور را به دنبال داشته است.

علی‌آبادی با اشاره به استقبال گسترده از سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: هم‌اکنون ۱۱۳ هزار مگاوات متقاضی ساخت نیروگاه خورشیدی وجود دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این بخش است. با این حال، موفقیت در مدیریت مصرف تنها زمانی محقق می‌شود که از یک سو تولید انرژی به حداکثر ظرفیت ممکن برسد و موانعی مانند حبس تولید و مشکلات اتصال به شبکه برطرف شود و از سوی دیگر، مصرف انرژی به‌صورت جدی کنترل و کاهش یابد.

وزیر نیرو با ارائه آماری از روند مصرف انرژی در کشور افزود: در حالی که جمعیت ایران در دهه‌های گذشته حدود دو برابر شده، مصرف انرژی ۲۳ برابر افزایش یافته است. بخشی از این رشد به توسعه فناوری و افزایش جمعیت بازمی‌گردد، اما بخش عمده آن ناشی از الگوی نادرست مصرف است.

وی با تأکید بر تشدید نظارت‌ها در سال آینده تصریح کرد: در حوزه مدیریت مصرف شرکت ها، سختگیری‌ها افزایش خواهد یافت و عملکرد مدیران نیز به‌طور دقیق رصد می‌شود. اجازه نخواهیم داد برق به‌عنوان سرمایه‌ای ملی بدون ضابطه مصرف شود و با مشترکان پرمصرف و متخلف برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

وزیر نیرو در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق تأکید کرد: تغییر رفتار مصرفی مشترکان مستلزم تغییر رفتار ما در مدیریت و خدمت‌رسانی است. موفقیت در عبور از اوج‌بار سال‌های آینده تنها با تلاش مضاعف، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مردم محقق خواهد شد.

منبع: وزارت نیرو

