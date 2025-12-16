باشگاه خبرنگاران جوان -سیدنژاد در این بازدید، روند توزیع نهادهها، نحوه تخصیص سهمیه، شفافیت در عرضه، و رعایت ضوابط قانونی را بررسی کرد.
وی افزود: دستگاههای متولی مکلفند بر ثبت دقیق اطلاعات توزیع در سامانههای مربوطه و توزیع نهاده نظارت کنند و تخلفات احتمالی را به دستگاه قضایی گزارش دهند.
رئیس حوزه قضایی مراوهتپه با تاکید بر این که هرگونه ترک فعل، قصور یا اقدام خارج از چارچوب قوانین که سبب تضییع حقوق دامداران و اخلال در نظام توزیع نهادههای دامی شود، از مصادیق تضییع حقوق عامه است، افزود: با متخلفان بدون هیچگونه مسامحه برخورد خواهد شد.