رییس پلیس اماکن عمومی خوزستان از مهر و موم 106 واحد صنفی غیرمجاز و متخلف در سطح استان طی هفته گذشته خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ محمدحسن محمدوند با اعلام این خبر اظهار کرد: بهمنظور ساماندهی واحدهای صنفی و پیشگیری از تخلفات واحدهای غیرمجاز از جمله گرانفروشی، عرضه کالاهای نامطلوب، ارایه خدمات غیرمجاز و موارد مشابه، طرح نظارت و برخورد با صنوف متخلف در سطح استان اجرا شد.
وی افزود: در جریان اجرای این طرح و طی بازدیدهای مستمر ماموران پلیس از واحدهای صنفی، 106 واحد صنفی غیرمجاز که بدون اخذ مجوز قانونی فعالیت میکردند و علیرغم اخطارهای قبلی نسبت به دریافت مجوز اقدام نکرده بودند، شناسایی و مهر و موم شدند.
رئیس پلیس اماکن عمومی خوزستان ادامه داد: فعالیت واحدهای صنفی فاقد مجوز، زمینهساز بروز تخلفات متعدد و تضییع حقوق شهروندان میشود و در این راستا، شکایتهایی در زمینه فروش کالاهای معیوب و نامرغوب، ارائه خدمات بدون گارانتی و سایر تخلفات به پلیس اماکن عمومی گزارش شده است.
سرهنگ محمدوند با اشاره به اقدامات انجامشده از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: در این مدت، یکهزار و 600 واحد صنفی غیرمجاز در سطح استان شناسایی و پس از مهر و موم، برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
وی در پایان افزود: پلیس اماکن عمومی استان خوزستان با هدف حمایت از واحدهای صنفی مجاز، کمک به رونق کسبوکار و ساماندهی صنوف، با همکاری سازمان صمت، اتاق اصناف و اتحادیهها، در سال جاری بیش از 30 هزار واحد صنفی را پس از اخذ تأییدیههای لازم، برای دریافت پروانه کسب و آغاز فعالیت قانونی به دستگاههای ذیربط معرفی کرده است.
منبع خبرگزاری تسنیم