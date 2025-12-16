باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف امروز -سه‌شنبه ۲۵ آذرماه- در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تقدیر از همه جوانان دانشمند در عرصه پژوهش، گفت: بهترین تقدیر و تشکر از پژوهشگران این است که در درون خود، حس اثربخشی این پژوهش‌ها را در تصمیمات کشور ببینند تا با فکر شما گره‌ای از مشکلات کشور باز و سبب رفع بخشی از انبوه نظام مسائل کشور شود.

وی افزود: آنچه بیش از هرچیزی در کشور از آن آسیب می‌بینیم، موضوع نحوه حکمرانی در کشور است و باید مرکز پژوهش‌های مجلس تولیدات خود را به سمت دانش حکمرانی هدایت کند تا به حل نظام مسائل کشور بپردازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با جا به جایی دولت، بخشی از افراد مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت کوچ می‌کنند، گفت:، اما بعد از مدتی که دوباره جا به جایی رخ می‌دهد، این افراد دوباره به مرکز پژوهش بازمی‌گردند و این رویه برای آموزش در حکمت نظری و حکمت عملی بسیار خوب است. اما یک نکته باید در نظر بگیرند و آن نقش ماهیتی سیاستی و سیاسی است.

قالیباف با تاکید بر اینکه هر پژوهشی که انجام می‌دهیم، الزاما قرار نیست عین آن اجرایی شود، تصریح کرد: اگر در حوزه اجرا قرار به تغییر سند علمی شد، باید ابتدا نقص سند را برطرف کنیم. از طرفی با جا به جا شدن از صندلی، نباید نقش ما در حکمرانی تغییر کند و اگر این رویه رخ دهد، خسارت‌های فردی، جمعی و حکمرانی برای کشور خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه برخی احساس می‌کنند وقتی مدیر، رئیس، وکیل و ... می‌شوند، علامه دهر هستند، گفت: یعنی احساس می‌شود نیاز به استفاده از نخبگان و اندیشمندان نیست. در حالی که این رویه سبب می‌شود، مشکلات کشور حل نشود و اثرگذاری در فرآیند تصمیم سازی دچار آسیب شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گذاشتن پیوست فرهنگی برای هر اقدامی فقط رفع تکلیف است، تصریح کرد: بلکه باید آنچه در پژوهش انجام می‌دهیم، در حکمرانی بر اساس موضوع فرهنگ پایه انجام شود و استثنائی هم برای آن وجود ندارد.

قالیباف با ذکر مثالی گفت: موضوع فرهنگ پایه را در ابتدای ساله‌های ۵۹ و ۶۰ نمی‌دانستم و دغدغه آن در ذهنم نبود. چرا که تا زمانی که بنی صدر فرمانده جنگ بود به این موضوع توجه نشد. اما پس از عزل بنی صدر، موضوع جنگ و اندیشه جنگ کاملا ۱۸۰ درجه متفاوت شد و همه عملیات‌ها، کد رمز بیسیم‌ها، جنگ، مانور‌ها و ... همه آنچه که در جنگ که یک اقدام نظامی و خشن بود، بر اساس فرهنگ پایه پیش رفت که این عامل به پیروزی ما ختم نشد و پیروزی به دلیل ادوات و تجهیزات جنگی نبود.

وی تاکید کرد:، اما امروز متاسفانه تصمیمات حکمرانی را از اساس قبول نداریم یا بر اساس پیوست فرهنگی بیشتر رفع تکلیف می‌کنیم که این رویه نیاز به اصلاح دارد.

باید نظام مسائل کشور را از بطن جامعه ومردم استخراج کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه باید مسائل از بطن جامعه و مردم استخراج شود، گفت: باید ببینیم مشکل و مسئله مردم چیست تا در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس، نخبگان، اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها، این مشکل را به مسئله تبدیل کنند و این مسئله را به رسمیت بشناسیم چرا که برخی از مسائل را به رسمیت نمی‌شناسیم.

قالیباف تصریح کرد: بسیاری از دوقطبی‌ها، اختلاف نظرها، جنگ و گریزها، ریشه علمی ندارد و بیشتر بر اساس لج بازی است. یعنی در یک جلسه منتظریم صحبت فرد مقابل را بشنویم تا خلاف آن را طرح کنیم. در این صورت مشخص می‌شود فهم درستی از گفت‌و‌گو و مفاهمه نداریم و باید این رویه را برای حل مسئله در نظر بگیریم.

وی با اشاره به هم اندیشی و هم آفرینی برای آینده ایران که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری می‌شود، گفت: این اقدام قابل تقدیر است، اما باید توجه شود که این اقدام با شیوه‌های کارآمد و درست پیش برود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اجرای برنامه هفتم نظارت کند

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره برنامه هفتم پیشرفت، بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس برای موضوع برنامه هفتم، نقش جدی ایفا کرد و در حقیقت با کمک دولت سیزدهم اقدامات مهمی در برنامه هفتم انجام داد که سبب شد این برنامه نسبت به ۶ برنامه قبلی، کامل‌تر و کم اشکال‌تر شود و برای کمک به دولت با هدف اجرای آن، باید مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت لازم را انجام دهد.

قالیباف اضافه کرد: البته در حین اجرا اگر اشکالی وجود داشت، حتما آن اشکال را باید پیگیری و اصلاح کنیم و بار‌ها گفتم این مسائل در مدت زمان ۴۵ روزه در کمیسیون و صحن مجلس اصلاح خواهد شد تا مانع تحقق اجرای برنامه نشود.

وی با اشاره به قانون جهش تولید دانش بنیان، گفت: وقتی رهبرمعظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۱، سال را «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» اعلام کردند، در ۱۹ اردیبهشت قانون دانش بنیان ابلاغ شد. البته قطعا این قانون در مدت ۵۰ روزه تدوین نشده بود بلکه با زحمت، دوراندیشی، آینده نگری و تشخیص نخبگان و اندیشمندان تدوین شد.

در اجرای برنامه هفتم مواد اولویت دار، مهم و فوری احصاء شوند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر اقدامی در کشور باید دو شرط مهم و فوری داشته باشد، یادآور شد: برخی از کار‌های مهم هستند ولی فوری نیستند و برخی دیگر از کارها، فوری هستند، اما مهم نیستند که هر دو وقت تلف کردن است. در برنامه هفتم هم باید به موادی متمرکز شویم که فوری و مهم هستند و حدود ۲۵ تا ۳۰ ماده در برنامه اگر در اولویت قرار دهیم، بیش از ۷۰ درصد برنامه تحقق خواهد یافت.

قالیباف تاکید کرد: گاهی در ۱۲۰ ماده برنامه هفتم وقت گرفته می‌شود و نمی‌دانیم به چه سمتی حرکت می‌کنیم. از طرفی امکانات هم محدود است که باید به این موضوع توجه شود.

وی با اشاره به ۱۲۵ هزار میلیارد تومان ذخیره صندوق توسعه ملی، گفت: ذخیره صندوق در اثر توجه به بخش خصوصی، اعتبار مالیاتی و ... است. به عبارتی باید موادی از برنامه هفتم که دارای اولویت است، احصاء کرد و برای اجرای آن در نشست‌های که با حضور دولت، بخش خصوصی، مجلس و نخبگان برگزار می‌شود، این موارد برای حل نظام مسائل کشور مورد توجه قرار داد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ستون فقرات مجلس کمیسیون‌ها هستند و همه تصمیمات درست در صحن به کمیسیون‌های مجلس ارتباط دارد. چرا که صحن خیلی تغییر در محتوای آنچه که در کمیسیون به تصویب رسیده است، نمی‌‎تواند ایجاد کند. اما نقش مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارائه داده‌های خوب به کمیسیون‌ها ضروری است.

قالیباف با تاکید بر اینکه تعداد کمیسیون‌ها و نحوه ارجاع موضوعات به کمیسیون‌ها نیازمند بازنگری است، گفت: امروزه مسائل نوپدیدی ایجاد شده است که باید برخی کمیسیون‌ها اضافه شوند و شرح وظایف آنها به‌روز شود و تجربه ثابت کرده که این کار نباید در پایان دوره مجلس انجام شود بلکه در همین سال دوم دوره دوازدهم، مناسب‌ترین زمان برای این موضوع است.

وی اضافه کرد: نحوه سازماندهی، تعداد و موضوعات کمیسیون‌ها، باید توسط مرکز |پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدیریت شود که البته این کار بسیار پیچیده و سخت است. حتی لازم است نسبت تعامل با کمیسیون‌های دولت نیز حفظ شود تا رفت و برگشت موضوعات درست و هم‌پوشانی داشته باشد.

قانون به عنوان محصول نهایی مجلس باید بدون عیب و نقص باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه محصول نهایی مجلس قانون است، عنوان کرد: اگر قانون درست نباشد و خط تولید ما بی‌عیب و نقص نباشد، کارمان را درست انجام نداده‌ایم. بر همین اساس باید در قانون‌گذاری و نظارت به مسائل ریشه‌ای کشور توجه کنیم و اجرای قانون را نیز مدنظر داشته باشیم. این کنشگری در مجلس و مرکز پژوهش‌ها باید با دقت انجام شود تا اصلاحات لازم در حوزه قانون‌گذاری صورت گیرد.

شفاف‌سازی، هوشمندسازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مسیر قانون‌گذاری ضروری است

قالیباف تاکید کرد: با شفاف‌سازی، هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری و هوش مصنوعی، باید مسیر قانون‌گذاری را با دقت پیش برده و برخی از بخش‌های آئین‌نامه داخلی مجلس هم اصلاح شود. برهمین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس باید ایده‌ها و نظرات نمایندگان را دریافت کرده و این نظرات را به طرح و لایحه تبدیل کنند تا در نهایت به قانون جامع برسیم.

وی با اشاره به فعالیت سامانه قانون‌یار و مسیری که تنقیح قوانین طی می‌کند، گفت: این رویه سبب می‌شود از دوباره‌کاری جلوگیری کرده و آیین نامه یا قانون موجود اشکال دارند، اصلاح شوند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پژوهشگران حاضر در نشست، خاطرنشان کرد: نقش شما بی‌نظیر است و توقع من از شما جوانان متعهد و اندیشمند کشور این است که با کمک نخبگان تا پایان مجلس دوازدهم، مسیر سنتی قانون‌گذاری را با بهره بردن از فناوری، اصلاح کنید.

منبع: ایرنا