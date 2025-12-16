سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا از ۲۸ آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید یاسر رایگانی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار شب یلدا اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از حدود ۲۰ روز قبل، طرح نظارتی ویژه شب یلدا را به ادارات کل تعزیرات در سراسر کشور ابلاغ کرده و این طرح از ۲۸ آبان ماه به‌صورت رسمی ابلاغ و از ۱۵ آذر تا سوم دی ماه در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح به شکل گشت‌های مشترک در حال اجراست، افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر بازار آجیل، گوشت، برنج و میوه‌های شب یلدا را در دستور کار دارند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در پایتخت گفت: امروز نیز گشت‌های مشترک نظارتی در تهران از ساعت ۱۰ صبح در بازار مستقر شده‌اند و نمایندگان برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز این گشت‌ها را همراهی می‌کنند و این اقدامات به‌صورت مشابه در سایر استان‌های کشور نیز در حال انجام است.

رایگانی درباره مبنای نظارت بر قیمت‌ها تصریح کرد: برای برخی از کالا‌ها مانند لبنیات، قیمت‌های مصوب در ستاد تنظیم بازار تعیین شده و هرگونه فروش بالاتر از نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و با آن برخورد می‌شود. با این حال، در مورد اقلامی مانند میوه و آجیل، نرخ مصوب مشخصی وجود ندارد و قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های عرفی و با توجه به درجه و کیفیت کالا تعیین می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های نظارتی گفت: با وجود تمام تلاش‌ها و بسیج کامل نیرو‌های نظارتی، امکان رصد صددرصدی بازار وجود ندارد، اما همکاران ما تا پایان ساعات فعالیت بازار در محل حضور دارند و نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، حفظ تعادل بازار، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایام پیش از شب یلدا است.

منبع: سازمان تعزیرات حکومتی

برچسب ها: سازمان تعزیرات حکومتی ، نظارت بر بازار ، شب یلدا
خبرهای مرتبط
رئیس تعزیرات: با هرگونه افزایش قیمت به بهانه بنزین برخورد جدی می‌شود
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌های تعزیراتی در اموال تملیکی
سازمان تعزیرات بخشی از ساختار امنیت روانی و اقتصادی کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
آخرین اخبار
آغاز طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلین واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کم‌برخوردار کشور
ریزش آوار در یافت‌آباد تهران؛ چهار نفر نجات یافتند
قهرمانی واقعی از خانه و خانواده آغاز می‌شود
قهرمانان ورزشی بهترین الگو برای ترویج ازدواج و فرزندآوری هستند
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور
توصیه‌های مهم آب و هوایی به مسافران برای روز‌های آینده + فیلم
رونمایی از ۵ اتوبوس برقی داخلی/ ۲۵ اتوبوس دیگر تا پایان سال به ناوگان اضافه می‌شود
توضیح دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «الهه حسین‌نژاد»
ایران برای مبارزه با مواد افیونی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود
اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی افزایش یابد
خانواده‌هایی که می‌توانند باعث رشد هوش هیجانی فرزندان شوند
افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم
رها‌سازی ۳۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک/ تداوم امدادرسانی و آماده باش هلال‌احمر در استان‌های درگیر
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
نشت گاز آمونیاک در کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت مهار شد
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد در سیستان و بلوچستان
هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است
دومین رویداد تبادل کتاب با عنوان «دست به دست» برگزار می‌شود
فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رویکرد روان‌شناختی و اقناعی است
۳۵۰ میلیارد تومان برای تغییر زندگی در مناطق محروم کرمان
ارسال بیش از ۹۰۰ اثر به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
جلسه محیط زیست و آتش‌نشانی درباره حضور جانوران وحشی در مناطق شهری
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
طرح سراسری نظارت بر بازار شب یلدا با جدیت اجرا می‌شود
حق نداریم با سیاه نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد