سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، از اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار شب یلدا از ۲۸ آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید یاسر رایگانی با اشاره به افزایش تقاضا در بازار شب یلدا اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی از حدود ۲۰ روز قبل، طرح نظارتی ویژه شب یلدا را به ادارات کل تعزیرات در سراسر کشور ابلاغ کرده و این طرح از ۲۸ آبان ماه به‌صورت رسمی ابلاغ و از ۱۵ آذر تا سوم دی ماه در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه این طرح به شکل گشت‌های مشترک در حال اجراست، افزود: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مرتبط، نظارت بر بازار آجیل، گوشت، برنج و میوه‌های شب یلدا را در دستور کار دارند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در پایتخت گفت: امروز نیز گشت‌های مشترک نظارتی در تهران از ساعت ۱۰ صبح در بازار مستقر شده‌اند و نمایندگان برخی رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها نیز این گشت‌ها را همراهی می‌کنند و این اقدامات به‌صورت مشابه در سایر استان‌های کشور نیز در حال انجام است.

رایگانی درباره مبنای نظارت بر قیمت‌ها تصریح کرد: برای برخی از کالا‌ها مانند لبنیات، قیمت‌های مصوب در ستاد تنظیم بازار تعیین شده و هرگونه فروش بالاتر از نرخ مصوب، تخلف محسوب شده و با آن برخورد می‌شود. با این حال، در مورد اقلامی مانند میوه و آجیل، نرخ مصوب مشخصی وجود ندارد و قیمت‌ها بر اساس نرخ‌های عرفی و با توجه به درجه و کیفیت کالا تعیین می‌شود.

وی با اشاره به محدودیت‌های نظارتی گفت: با وجود تمام تلاش‌ها و بسیج کامل نیرو‌های نظارتی، امکان رصد صددرصدی بازار وجود ندارد، اما همکاران ما تا پایان ساعات فعالیت بازار در محل حضور دارند و نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: هدف اصلی اجرای این طرح، حفظ تعادل بازار، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایام پیش از شب یلدا است.

منبع: سازمان تعزیرات حکومتی