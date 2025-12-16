فعالیت سامانه بارشی در استان هرمزگان موجب اختلال گسترده در حمل‌ونقل دریایی، زمینی و هوایی شد؛ به‌طوری‌که تردد شناور‌ها از بندرعباس به جزایر قشم و هرمز متوقف، مسیر بندرخمیر–بندرعباس مسدود و چند پرواز فرودگاه بندرعباس لغو یا تغییر مسیر یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به‌دنبال شرایط نامساعد جوی و دریایی، رفت‌وآمد شناور‌ها از بندر مسافری شهید حقانی بندرعباس به مقصد جزایر قشم و هرمز و برعکس تا اطلاع بعدی متوقف شده است. مدیر بندر مسافری شهید حقانی با اعلام این خبر گفت: مسافران قشم می‌توانند در این مدت از مسیر جایگزین بندر پل به لافت استفاده کنند و برای اطلاع از آخرین وضعیت، اخبار رسمی را خبرگزاری‌های معتبر پیگیری کنند.

همزمان با تداوم بارندگی‌ها، طغیان رودخانه فصلی باعث انسداد محور بندرخمیر–بندرعباس در محدوده منبع آب شد. فرماندار بندرخمیر اعلام کرد: شهروندان می‌توانند تا بازگشایی مسیر اصلی، از مسیر جایگزین گچین تردد کنند. بر اساس اعلام مسئولان، در پی ورود سامانه بارشی، ۵۹.۵ میلی‌متر باران در شهرستان بندرخمیر به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، بارش شدید باران موجب لغو چهار پرواز از فرودگاه بین‌المللی شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس شد. مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: این پرواز‌ها شامل سه پرواز بندرعباس–تهران و یک پرواز بندرعباس–بوموسی بوده است. همچنین سه پرواز ورودی از تهران به بندرعباس به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی در فرودگاه‌های یزد، کیش و شیراز فرود آمده‌اند.

روابط عمومی فرودگاه بندرعباس از مسافران خواست پیش از مراجعه به فرودگاه برای اطلاع از وضعیت پرواز‌ها با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.

منبع: صداوسیما

برچسب ها: بارندگی ، هرمز گان
