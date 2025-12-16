باشگاه خبرنگاران جوان -محمد مهدی برومندی گفت: با توجه به ظرفیتهای خوب شهرستان رودان و شرق استان، باید برنامهای بلندمدت برای پایداری تولید محصولات کشاورزی در این منطقه داشته باشیم.
وی افزود: توسعه نخیلات و تجاریسازی تولید، اصلاح، نوسازی و حذف و جایگزینی باغهای قدیمی با جوان در دستور کار قرار گرفت.
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات مطرح شده در تامین آب گفت: مقرر شد جلساتی مشترک با حضور نماینده مردم شرق هرمزگان در تهران و نماینده وزارت نیرو برگزار و برای رفع مشکلات جمعبندی و تصمیمگیری لازم گرفته شود.
برومندی افزود: به زودی تصمیماتی برای مشکلات مربوط به قرنطینه نباتی و بیمه محصولات کشاورزی و باغها اخذ و به کشاورزان اعلام میشود.
وی افزود: در آستانه ارائه لایحه بودجه به مجلس تلاش میکنیم بخشی از این مسائل و مشکلات را نیز در قانون بودجه سال آینده برای توسعه شهرستان لحاظ کنیم.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به نگرانی بادمجان کاران هرمزگانی از قیمت پایین محصول گفت: برای تعادل بازار و متناسب سازی قیمت از طریق تعاونی روستایی برنامه ریزیهای لازم برای خرید مقطعی محصول بادمجان از کشاورزان تا زمان لازم صورت میگیرد.
