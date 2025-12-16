باشگاه خبرنگاران جوان - نشست توسعه همکاری‌های بین بخشی و ارتقای مدیریت حوادث مرتبط با حضور جانوران وحشی در مناطق شهری با حضور مومنی - مدیر پیشگیری منطقه یک سازمان آتش‌نشانی - به نمایندگی از این سازمان تشکیل شد و طی آن الزامات فنی، ایمنی و اجرایی مواجهه اصولی با جانوران وحشی مشاهده شده در سطح شهر مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه، چالش‌های موجود در عملیات‌های امدادی مرتبط با حیات وحش شهری مطرح و بر لزوم رعایت دقیق دستورالعمل‌های تخصصی در زمینه زنده‌گیری و مقیدسازی جانوران وحشی با هدف صیانت از سلامت شهروندان، نیرو‌های عملیاتی و خود جانوران تأکید شد همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از نیرو‌های آموزش‌دیده و استفاده از تجهیزات استاندارد و تخصصی در عملیات امداد و نجات مرتبط با حیات وحش تأکید شد.

بدین منظور مقرر شد دوره‌های آموزشی تخصصی نظری و عملی با همکاری دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش برای نیرو‌های عملیاتی سازمان آتش‌نشانی برگزار شود. این دوره‌ها شامل آموزش نحوه زنده‌گیری اصولی، مقیدسازی ایمن، انتقال صحیح جانوران وحشی، آشنایی با تجهیزات و ابزار‌های استاندارد و شیوه صحیح به‌کارگیری آنها خواهد بود.

در ادامه این نشست تأکید شد که پس از زنده‌گیری، هرگونه رهاسازی جانوران وحشی ممنوع است و تمامی جانوران زنده‌گیری‌شده می‌بایست صرفاً به ادارات و مراکز رسمی زیرمجموعه سازمان حفاظت محیط زیست تحویل داده شوند تا تصمیم‌گیری‌های تخصصی در خصوص تیمار، نگهداری یا رهاسازی اصولی در زیستگاه‌های مناسب توسط مراجع ذی‌صلاح انجام پذیرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پایان بر تقویت تعامل، هماهنگی مستمر و تدوین دستورالعمل‌های مشترک میان سازمان آتش‌نشانی و حفاظت محیط‌زیست در مدیریت بهینه حوادث مرتبط با حضور جانوران وحشی در مناطق شهری تأکید و مقرر شد برنامه‌ریزی لازم برای اجرای دوره‌های آموزشی و توسعه همکاری‌های مشترک در دستور کار قرار گیرد.

منبع: روابط عمومی سازمان محیط زیست