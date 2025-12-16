سرمربی تیم فوتبال استقلال قصد دارد در دیدار با المحرق از نفرات متفاوتی نسبت به دیدار با خیبر استفاده کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال تهران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۵، چهارشنبه ۳ دی در ورزشگاه آزادی میزبان تیم المحرق بحرین خواهد بود. شاگردان ریکاردو ساپینتو برای صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها، نیاز مبرم به پیروزی دارند و هر نتیجه‌ای جز کسب سه امتیاز، باعث حذف نماینده ایران از این دوره مسابقات خواهد شد.

سرمربی پرتغالی استقلال در دیدار روز گذشته مقابل خیبر خرم‌آباد به برخی از بازیکنان اصلی تیم مانند صالح حردانی، حبیب فرعباسی و سعید سحرخیزان استراحت داد تا نفرات ذخیره فرصت بازی پیدا کنند و ترکیب جایگزین مقابل حریف قرار گیرد. این تصمیم ساپینتو باعث شد تا بازیکنان کلیدی در دیدار حساس با المحرق با آمادگی کامل وارد زمین شوند و ترکیبی متعادل از قدرت هجومی و استحکام دفاعی شکل بگیرد.

پیش‌بینی می‌شود استقلال با حضور ستاره‌های خط حمله و دفاع، بیشترین توان هجومی خود را به کار گیرد و شانس صعود به مرحله بعدی را افزایش دهد. هواداران آبی‌پوش امیدوارند تیم‌شان در این دیدار حساس بتواند با کسب پیروزی، گام بلندی به سوی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا بردارد.