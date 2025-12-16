مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در آستانه شب یلدا از شروع نظارت‌ها بر بازار استان خبر داد و از اصناف خواست تا در شرایط اقتصادی کنونی با رعایت انصاف برای برگزاری آیین سنتی شب یلدا همکاری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان _  رضا حدادپور گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم همانند سال‌های گذشته، نظارت بر بازار شب یلدا را در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در قالب دو اکیپ گشت مشترک متشکل از روسای شعب این اداره کل به همراه بازرسان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، اداره کل صمت و کارشناسان مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شروع کرده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم افزود: گرانفروشی، درج نکردن قیمت، تقلب، کم‌فروشی و منقضی شدن تاریخ مصرف محصولات از جمله تخلف‌هایی است که این اکیپ‌های گشت مشترک بر آنها تمرکز کرده و برخورد جدی خواهند کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ضمن تشکر از همه کاسبانی که در این روز‌های سخت مدارای بیشتری با مردم می‌کنند، گفت: تاثیر همکاری بازاریان در گرم نگه داشتن بازار، رعایت انصاف در قیمت‌ها و مشتری‌مداری در آستانه شب یلدا برای پهن شدن سفره شب یلدا در همه خانه‌ها به مراتب از تاثیر نظارت‌ها و بازرسی‌ها بیشتر خواهد بود.

منبع:تعزیرات حکومتی قم

برچسب ها: طرح نظارتی یلدا ، تعزیرات حکومتی
خبرهای مرتبط
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم:
محکومیت ۲۷ میلیارد ریالی در پرونده حمل کالای قاچاق در قم
قاچاق نافرجام سیگار خارجی در قم
فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی قم زیر ذره بین تعزیرات
ناکام ماندن انتقال ۱۷۹ رأس دام زنده قاچاق در قم
جزای نقدی، سِزای متخلفان ارزی در قم
فعالیت نانوایی‌های قم زیر ذره‌بین تعزیرات حکومتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آغاز طرح نظارتی ویژه بازار شب یلدا در قم
هشدار سطح زرد برای وضع هوای قم
استمهال تسهیلات ۲۵ واحد صنعتی و دامپروری
حوزه باید درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی، پژوهش آسیب شناسانه داشته باشد
اسناد کاغذی مودیان استان قم از ابتدای دی فاقد اعتبار خواهد بود
۷۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به صنعت‌گران در قم پرداخت شد
زمان ثبت‌نام اعتکاف رجبیه و دانش‌آموزی در مسجد جمکران اعلام شد
افزایش ۳۵ درصدی ظرفیت مراسم معنوی اعتکاف ۱۴۰۴ استان قم