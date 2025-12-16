در بیست و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم با استمهلال تسهیلات ۱۵ واحد صنعتی در شهرک‌های صنعتی و ۱۰ واحد دامپروری موافقت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم صبح امروز در این جلسه بر نظارت بیشتر اعضای کارگروه ستاد در خصوص نحوه بازگشت تعهدات ارزی شرکت‌های صنعتی تاکید کرد و گفت: تصمیم گیری در این زمینه بر عهده کار گروه ستاد تسهیل است و در جلسه ستاد تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نحوه تسویه و بازگشت تعهدات ارزی صورت خواهد گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم افزود: در ستاد باید روشن شود که رویه بازگشت ارز شرکت‌های صادراتی چگونه باشد و در کار گروه ستاد با هماهنگی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی رفع تعهدات باید تسریع شود.

در بیست و دومین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم، تمدید موقت پروانه‌های بهره برداری ۴۰ واحد صنفی صنعت کفش در جاده کاشان و جاده تهران به مدت دو سال از دیگر مصوبات بود.

