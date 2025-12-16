باشگاه خبرنگاران جوان؛ نسرين عليپور - فردین عینی گفت: نمایشگاه دست‌سازه‌های سفال و سرامیک عالی‌قاپو به مناسبت شب یلدا در نگارخانه خطایی مجموعه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار می‌شود.

او افزود: این نمایشگاه از روز سه شنبه ۲۵ آذرماه آغاز شده و با نمایش و ارائه آثار ۲۰ نفر از هنرمندان سفال و سرامیک تا ۳۰ آذرماه ادامه خواهد داشت و علاقمندان هرروزه از ساعت ۱۱ تا ۱۸ می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

مدیر پایگاه میراث جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی گفت: نمایشگاه دست‌سازه‌های سفال و سرامیک عالی‌قاپو با هدف ارائه محصولات متناسب با آیین شب یلدا و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی از سوی گروه گردشگری و صنایع‌دستی عالی‌قاپو و با حمایت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل برگزار می‌شود.