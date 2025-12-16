باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - لتریس آیزمن، مدیر اجرایی پنتون، خاطرنشان کرد که پنتون ۱۱-۴۲۰۱ به نمادی از یک بوم نقاشی تمیز تبدیل شده است که افق‌های جدیدی را می‌گشاید. او تأکید کرد که این سایه، مفهوم وضوح را، به ویژه در جهانی پر از حواس‌پرتی، نشان می‌دهد و ایده ساده‌سازی و کمک به تمرکز با حذف موارد اضافی را تجسم می‌بخشد.

لوری پرسمن، معاون رئیس پنتون، افزود که رنگ جدید، حس سادگی و راحتی روانی را منتقل می‌کند و به افراد اجازه می‌دهد تا یک قدم به عقب بردارند و به وضوح فکر کنند.

کارشناسان معتقدند که سرعت فزاینده جهان پس از همه‌گیری کووید-۱۹، با کار از راه دور، سر و صدای دیجیتال و فراوانی فناوری، بسیاری را به درون‌نگری و تلاش برای برنامه‌ریزی برای آینده سوق داده است. در این زمینه، رنگ سفید شبیه به «رقصنده ابر» نماد یک شروع جدید است، مانند یک صفحه خالی که منتظر ورق زدن است. روی آن نوشته شده است.

موسسه رنگ پنتون از سال ۲۰۰۰ رنگ سال را انتخاب می‌کند. به عنوان مثال، رنگ سال ۲۰۲۵، ۱۷-۱۲۳۰ «خزه موکا» بود، در حالی که در سال ۲۰۲۴، ۳-۱۰۲۳ «پفک هلو» بود.

از دیدگاه علمی، سرگئی خارنتسف، رئیس بخش اپتیک و نانوفوتونیک در موسسه فیزیک دانشگاه فدرال کازان در روسیه، توضیح می‌دهد که نور سفید با دمای رنگ آن بر حسب کلوین (K) توصیف می‌شود که مربوط به طیف تابش مطلق جسم سیاه در یک دمای خاص است. در این شرایط، طیف منبع بسیار نزدیک به نور روز است، بدون تغییر قابل توجه به سمت سایه‌های گرم یا سرد. اوج طیف، مانند خورشید، در ناحیه سبز-زرد متمرکز است، به همین دلیل چشم انسان آن را به عنوان نور سفید طبیعی درک می‌کند.

منبع: Naukatv.ru