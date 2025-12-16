باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

سقوط مجسمه «آزادی» در برزیل + فیلم

تصاویری از سقوط مجسمه «آزادی» در برزیل بر اثر باد شدید را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزش بادهای شدید باعث واژگونی نسخه کپی مجسمه آزادی در برزیل شد که البته هیچ‌کس آسیب ندید.

 

مطالب مرتبط
سقوط مجسمه «آزادی» در برزیل + فیلم
young journalists club

آتش‌سوزی عظیم در شمال غرب ترکیه + فیلم

سقوط مجسمه «آزادی» در برزیل + فیلم
young journalists club

خشکسالی و آتش سوزی ویرانگر قرن + فیلم

سقوط مجسمه «آزادی» در برزیل + فیلم
young journalists club

آخرین شرایط آب و هوای کشور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم
۸۲۰

سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
حمله به کادر استقلال بعد از تساوی برابر خیبر + فیلم
۵۲۶

حمله به کادر استقلال بعد از تساوی برابر خیبر + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
راهی برای نجات فردی که دچار برق گرفتگی شده است + فیلم
۵۰۹

راهی برای نجات فردی که دچار برق گرفتگی شده است + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
ایستاده در کنار تیمز + فیلم
۴۲۳

ایستاده در کنار تیمز + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
سقوط هواپیمای کوچک در مکزیک + فیلم
۴۲۱

سقوط هواپیمای کوچک در مکزیک + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.