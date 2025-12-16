سقوط مجسمه «آزادی» در برزیل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f\u0647\u0627\u06cc \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0639\u062b \u0648\u0627\u0698\u06af\u0648\u0646\u06cc \u0646\u0633\u062e\u0647 \u06a9\u067e\u06cc \u0645\u062c\u0633\u0645\u0647 \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0632\u06cc\u0644 \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u0644\u0628\u062a\u0647 \u0647\u06cc\u0686\u200c\u06a9\u0633 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u0646\u062f\u06cc\u062f.\n\u00a0\n