سرپرست بخش هوایی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: در دوره آقای پورفرزانه در سازمان هواپیمایی کشوری موفق شدیم ظرفیت ناوگان هوایی کشور را از حدود ۱۲۰ فروند هواپیمای سرخط به تقریبا ۲۰۰ فروند ارتقا دهیم و تعمیرات لازم انجام شد.

علی واحدی سرپرست بخش هوایی مرکز تحقیقات در خصوص آخرین وضعیت نوسازی و تعمیرات ناوگان هوایی در نشست خبری امروز نهمین نمایشگاه حمل ونقل صنایع وابسته و لجستیک اظهار داشت: مطالعات نوسازی ناوگان هوایی در راستای طرح پیشران حمل و نقل هوایی داخل برنامه هفتم ت کشور و دستور رئیس‌جمهور مبنی بر مشارکت دانشگاه‌ها در طراحی مطالعاتی این طرح انجام می‌شود. در این زمینه، وزارت راه و سازمان برنامه مکاتباتی داشته‌اند که مرکز تحقیقات این طرح را با دانشگاه‌ها پیش ببرد.

وی ادامه داد: مرکز تحقیقات با همکاری کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای عالی توانست پروپوزال‌های مربوط به این کار را از چند دانشگاه اخذ کند و شرکت مورد نظر نیز انتخاب شد. هم‌اکنون دانشگاه امیرکبیر و شرکت مبنا به صورت مشترک روی این پروژه ورود کرده‌اند و بخش عملیاتی آن با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز تحقیقات سازمان برنامه و شورای عالی در یک کارگروه ویژه پیشرفت خواهد کرد.

وی درباره چالش‌ها گفت: یکی از مشکلات حوزه حمل و نقل هوایی مسائل مربوط به تحریم‌ها است. نسخه پیشنهادی طرح باید متناسب با زیست‌بوم اقتصادی، سیاسی و صنعتی کشور ما باشد تا شرایط خاص ایران در آن لحاظ شود.  با تلاش‌های انجام شده در دوره آقای پورفرزانه در سازمان هواپیمایی کشوری موفق شدیم ظرفیت ناوگان هوایی کشور را از حدود ۱۲۰ فروند هواپیمای سرخط به تقریبا ۲۰۰ فروند ارتقا دهیم و تعمیرات لازم انجام شد.

وی تاکید کرد: در مجموع طرح نوسازی ناوگان هوایی مسافربری به عنوان سند راهبردی بین بازیگران این حوزه محسوب می‌شود و بیشترین مطالعات مرتبط با توسعه و نوسازی ناوگان هوایی و فعال‌سازی برنامه‌های عملیاتی ایمنی راه‌ها در آن انجام شده است.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، هواپیمایی
