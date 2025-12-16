به گفته دبیر علمی هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، برای این دوره از جشنواره ۹۲۶ اثر در بخش داخلی و ۷ اثر در بخش بین المللی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، علیرضا رهایی، دبیر علمی هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و و دوازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی با بیان اینکه امکان ارسال آثار در قالب‌های کتاب، مقاله، پایان نامه، طرح پژوهشی و گزارش و طرح‌های بدیع اجرایی و ایده خلاقانه از اول مرداد تا ۱۵ دی ماه به این دوره از جشنواره وجود دارد، گفت: تا کنون در بخش مقاله ۵۱۳ اثر، تالیف و ترجمه کتاب ۱۲۱ اثر، پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری ۷۰ اثر، گزارش و طرح‌های بدیع اجرایی و ایده خلاقانه ۱۱۱ اثر، طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی ۱۰۶ اثر و در حوزه چند رسانه‌ای هم ۵ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع تا امروز ۹۲۶ اثر در بخش داخلی و ۷ اثر هم در حوزه بین المللی به این دوره از جشنواره راه پیدا کرده‌اند، اظهار داشت: بر اساس تقسیم بندی موضوعی هم اثار در حوزه‌های معماری و شهرسازی، عمران، ترافیک امور بحران، خدمات شهری، خط مشی گذاری شهری، اجتماعی و فرهنگی، اقتصاد و مدیریت شهری، حکمروایی روستایی و بازرسی و نظارت در مدیریت شهری قرار می‌گیرند.

دبیر علمی هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری به تعداد آثار رسیده در حوزه‌های مختلف اشاره و تصریح کرد: در حوزه معماری و شهرسازی در مجموع ۲۳۸ اثر رسیده که در حوزه زیباسازی و منظرشهری با تاکید بر پایداری و تاب آوری ۹ اثر، سیما و منظر شهری ۹ اثر، شهرسازی و طرح‌های توسعه شهری ۸۴ اثر، معماری و طراحی شهری ۷۰ اثر، بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده و تاریخی ۴۵ اثر و برای چالش‌های شهری و روستایی حریم تهران هم ۲۱ اثر را دریافت کرده‌ایم. همچنین در حوزه عمران، ترافیک امور بحران نیز ۱۵۲ اثر را داشته‌ایم که سهم حوزه شهر، جنگ و زندگی ۲ اثر، تاب آوری زیرساخت‌ها ۲۰ اثر، ارزیابی تاب آوری و پایداری سیاست‌های شهری در نسل جدید جنگ‌ها ۱ اثر، انرژی و محیط زیست ۵۸ اثر، توسعه حمل و نقل عمومی ۳۰ اثر و هوش مصنوعی در سیاستگذاری و مدیریت شهری هم ۴۱ اثر به دبیرخانه ارسال شده است.

رهایی ادامه داد: در حوزه خدمات شهری هم در مجموع ۹۴ اثر را داشتیم که موضوع آن هم رویکرد‌های نوین و کاربردی در مدیریت خدمات شهری بوده است. همچنین در حوزه خط مشی گذاری شهری هم در مجموع ۱۹۰ اثر به دبیرخانه رسیده که در این میان سهم موضوع آینده پژوهی و آینده نگاری شهری ۶۲ اثر، حکمرانی و مدیریت شهری ۶۱ اثر، حقوق شهری و حق به شهر ۲۵ اثرو سیاست پژوهی شهری ۴۲ اثر بوده است.

وی به ۴ حوزه موضوع دیگر اشاره و تصریح کرد: حوزه اجتماعی و فرهنگی هم ۱۵۰ اثر را داشتیم که در حوزه شهر و تاریخ ۱۳ اثر، شهر و فرهنگ و رسانه ۲۲ اثر و شهر و مسائل اجتماعی ۱۱۵ اثر بوده است. همچنین در حوزه اقتصاد و مدیریت شهری هم ۷۷ اثر داشتیم که سهم موضوع پیشرفت اقتصادی شهر‌ها در بستر اقتصاد سبز ۹ اثر، بهره وری سرمایه انسانی شاغل در مدیریت شهری ۳۴ اثر، برنامه ریزی بلند مدت شهری بر مبنای ملاحظات اقلیمی ۸ اثر و تامین مالی مدیریت شهری هم ۲۶ اثر را داشتیم.

دبیر علمی هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری در ادامه گفت: در حوزه حکمروایی روستایی هم ۱۸ اثر به دبیرخانه ارسال شده که موضوع آن توانمندسازی جوامع روستایی با تاکید بر نقش مدیریت محلی است. آخرین حوزه موضوعی ما هم حوزه بازرسی و نظارت در مدیریت شهری است که برای این بخش هم ۷ اثر به دستمان رسیده است.

 به گفته وی، قرار است این جشنواره ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه سال آینده برگزار می‌شود و در همین راستا نیز ۱۵ تا ۳۰ بهمن ماه امسال نشست‌های تخصصی این جشنواره برگزار خواهد شد.

