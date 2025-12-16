باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی فیضی در مهار و کنترل بیماری تب برفکی یکی از استانهای برتر و موفق کشور هستیم و این یکی از افتخارات دامپزشکی استان است که در سفر اخیر کارشناسان اعزامی سازمان دامپزشکی کشور به آن تاکید شد.
مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل افزود: به عنوان یکی از دستگاههای خدماترسان تولید و بهداشتمحور متأسفانه فعالیتهای حوزه کاری ما مانند سایر دستگاهها قابل افتتاح و مشاهده نیست، اما در موضوع زیرساختها یکی از بسترهای مهم برای فعالیتهای حیاتی و عمرانی جامعه هستیم.
فیضی افزود: همچون گذشته در ادامه مسیر خدمترسانی نیازمند حمایت بیشائبه مسئولان تصمیمگیر و تصمیمساز استانی به ویژه نمایندگان مجلس هستیم.
او گفت: افزایش اعتبارات دامپزشکی تقویت خدماترسانی را به دنبال دارد و مصداق بارز آن را در مهار و کنترل بیماری تب برفکی به عینه شاهد بودیم.
منبع: تسنیم