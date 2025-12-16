معاون فرهنگی اجتماعی فراجا بر استفاده از سازوکار‌های نوین روان‌شناختی و تکنیک‌های اقناعی در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعیدمنتظرالمهدی در آیین اختتامیه نهمین جشنواره «گوهر فاطمی» با تأکید بر ماهیت اقدامات فرهنگی، به‌ویژه در حوزه عفاف و حجاب، تصریح کرد: اقدامات فرهنگی مخصوصا در حوزه عفاف وحجاب سازوکار‌های خاص خود را دارد و در دورانی که با پدیده‌های متنوع و متعدد اجتماعی مواجه هستیم، برنامه‌ها و اقدامات ما نیز باید متناسب با شرایط جامعه طراحی شود، استفاده از سازوکار‌های نوین، اقدامات روان‌شناختی مؤثر از جمله تکنیک‌های مدیون سازی، همراه‌سازی، اقناعی با رویکرد انسانی و احسانی از ضرورت‌های فعالیت فرهنگی امروز است.

این مقام انتظامی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه عفاف و حجاب بیان کرد: اقدامات فرهنگی فراوانی توسط دستگا‌های مختلف در این زمینه انجام شده است؛ لیکن عقب ماندگی‌های زیادی داریم و امروزه برخی از نتایج آن کمتر دیده می‌شود و می‌بایست بیشتر از قبل با همان مؤلفه‌هایی که اشاره شد، تلاش‌ها را گسترده‌تر و جدی‌تر ادامه دهیم.

سردار منتظرالمهدی با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها و پلتفرم‌ها افزود: در کنار اقدامات فرهنگی، متأسفانه برخی دستگاه‌ها و تولیدات رسانه‌ای، به‌ویژه در حوزه صوت و تصویر، رفتار‌هایی مغایر با اهداف فرهنگی دارند، در برخی سریال‌ها و تولیدات شبکه نمایش خانگی، شاهد نمایش ارتباطات نامتعارف و دیالوگ‌های نامناسب هستیم که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست، این پرسش مطرح است که چه نهادی باید پاسخگوی این وضعیت باشد و آیا دستگاه قضایی نباید در این حوزه مهم فرهنگی ورود جدی‌تری داشته باشد.

وی تأکید کرد: فرهنگ با رویکرد تهاجمی و اقدامات غیرکارشناسی ماندگار نخواهد بود. امروز برخی رسانه‌های صوتی و تصویری در شبکه‌های خانگی به‌راحتی سبک زندگی جوانان و نوجوانان را هدف قرار می‌دهند و با استفاده از چهره‌های محبوب و تأثیرگذار سینمایی، در حال تغییر الگو‌های رفتاری جامعه هستند؛ بنابراین لازم است مطالبه‌گری جدی و هماهنگی بیشتری میان نهاد‌های مسئول صورت گیرد.

سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: امیدواریم همه زحمات و تلاش‌های انجام‌شده مورد رضایت خداوند قرار گیرد و این چالش‌ها باعث دلسردی نشود. با عزم و اراده بیشتر، مسیر اقدامات فرهنگی با قوت ادامه خواهد یافت و تنها خوشنودی مردم و رضایت الهی معیار اصلی خواهد بود.

منبع: فراجا

برچسب ها: سخنگوی فراجا ، عفاف و حجاب
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
