باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ مهدی خادمی رئیس پلیس پیشگیری مازندران گفت: در اجرای برنامه‌های راهبردی پیشگیری از سرقت، دومین مرحله از طرح عملیاتی کنترل صنوف و اوراقچیان وسائط نقلیه به مدت ۷۲ ساعت در تمامی کوپ‌های سطح استان اجرایی شد.

او هدف از اجرای طرح را شناسایی و مقابله با واحد‌های فعال در خرید و فروش اموال مسروقه عنوان نمود و افزود: کنترل بازار تقاضا برای عرضه و فروش اموال مسروقه در بین صنوف متخلف، منجر به شناسایی و دستگیری سارقان و خریداران اموال مسروقه، افزایش کشف‌ها و کاهش وقوع خواهد شد.

سرهنگ خادمی در ادامه گفت: در اجرای این طرح با تلاش ماموران انتظامی کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها ۸۷ سارق دستگیر و ۸۵ فقره سرقت نیز کشف شده است.

رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران در پایان گفت: پلیس پیشگیری با اجرای اینگونه طرح‌ها تلاش دارد تا با کمترین هزینه و بیشترین اثربخشی، امنیت پایدار را برای جامعه فراهم کند.