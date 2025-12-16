استاندار اردبیل از اختصاص ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه‌های حوزه راه و شهرسازی استان در سال‌جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه امروز در بازدید از پروژه‌های راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: این میزان اعتبار با هدف تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار حوزه راه و شهرسازی و توسعه شبکه حمل‌ونقل استان تخصیص یافته است.

او با بیان اینکه پروژه‌های در دست اجرا موجب افزایش سرانه بزرگراهی استان می‌شود، افزود: بزرگراه اردبیل - مشکین‌شهر - پارس‌آباد، بهسازی جاده نمین - آستارا، بزرگراه اردبیل - سرچم و بهسازی مسیر اصلاندوز - پارس‌آباد - بیله‌سوار از جمله پروژه‌های مدنظر هستند.

استاندار اردبیل گفت: اجرای پروژه کنارگذر اردبیل، بهسازی و احداث بزرگراه رضی - بیله‌سوار، بهسازی راه اصلی فیروزآباد - خلخال و همچنین احداث راه مواصلاتی کلور - درام از دیگر طرح‌هایی است که در این مرحله تأمین اعتبار شده‌اند.

امامی یگانه با اشاره به اینکه این اعتبارات در ۲ مرحله و با همکاری بانک‌های عامل به پروژه‌ها تزریق شده است، افزود: هدف از این اقدام، رفع گلوگاه‌های ترافیکی، افزایش ایمنی محور‌ها و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان است.

او با اشاره به نگاه ویژه دولت چهاردهم به توسعه شبکه بزرگراهی کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: استان اردبیل به‌عنوان یکی از کریدور‌های مهم شمال‌غرب کشور، نیازمند تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل است و دولت با جدیت این مسیر را دنبال می‌کند.

استاندار اردبیل بیان کرد: با تداوم روند تخصیص اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش قابل توجهی از پروژه‌های راه‌سازی استان در سال‌های پیش‌رو به بهره‌برداری خواهد رسید.

منبع:استانداری

