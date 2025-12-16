تیم ملی اسکیت رولبال بانوان در ادامه درخشش خود از سد مصر در جام جهانی عبور کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  تیم ملی اسکیت رولبال بانوان کشورمان ظهر امروز (سه شنبه)در دومین دیدار خود از رقابت‌های جام جهانی رولبال موفق شدند با نمایشی مقتدرانه تیم ملی مصر را شکست دهند و به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کنند.

این دیدار که در چارچوب مرحله گروهی مسابقات برگزار شد، با برتری ملی‌پوشان کشورمان همراه بود و شاگردان عبداله پور با عملکردی منسجم و روحیه‌ای بالا توانستند جریان مسابقه را در اختیار بگیرند و نتیجه را به سود خود رقم بزنند.

فاطمه ادیبی فر، هستی دیزنگیان و دریا خرمی زننده گل های تیم ملی در این دیدار بودند.

بازیکنان تیم ملی در نخستین دیدار خود نیز از سد تیم فرانسه عبود کرده بودند.

این پیروزی جایگاه تیم ملی رولبال بانوان را در جدول رقابت‌ها بهبود بخشید و ملی‌پوشان به‌عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها شدند.
گفتنی است یکی از نکات جالب این دیدار را می توان به حضور معدود تماشاگران ایرانی حاضر در سالن برشمرد که با در دست پرچم ایران و تشویق های جو خاصی را ایجاد کرده بودند.

تبادل نظر
