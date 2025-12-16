مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم

رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: از ابتدای هفته جاری و هم‌زمان با آغاز موج سرمای فراگیر، مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء در کشور روندی افزایشی داشته و از مرز ۶۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- غلامرضا کوشکی رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: از ابتدای هفته، با کاهش دما در کشور، مصرف گاز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. روز گذشته، بیست و چهارم آذرماه، مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری به بیش از ۶۱۰ میلیون متر مکعب رسید. این عدد نشان‌دهنده‌ی این است که تقریباً ۷۰ درصد از گاز تولیدی کشور در این بخش‌ها مصرف می‌شود.

وی ادامه داد:با توجه به پیش‌بینی‌ها، تداوم سرما در روزهای آینده احتمالاً منجر به افزایش بیشتر مصرف گاز خواهد شد و ممکن است میزان مصرف به مرز ۶۵۰ میلیون متر مکعب برسد. این روند می‌تواند به چالش‌هایی برای پایداری شبکه گاز کشور منجر شود.

او بیان کرد:برای حفظ پایداری شبکه گاز، ضروری است که مردم  در مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف مانند خانگی، تجاری، اداری، مدارس و بیمارستان‌ها همکاری کنند. این امر می‌تواند به جلوگیری از مشکلات جدی در تأمین گاز در نقاط سردسیر و انتهای شبکه کمک کند.

وی افزود:استفاده از وسایل گرمایشی بهینه اطمینان حاصل کنید که وسایل گرمایشی شما به درستی کار می‌کنند و عایق‌بندی مناسبی دارند، دما را در حد مطلوب تنظیم کنید و در ساعات غیرضروری وسایل گرمایشی را خاموش کنید.اعضای خانواده را در مورد اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز آگاه کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: گاز ، مصرف گاز
خبرهای مرتبط
مصرف گاز در استان تهران به ۹۱ میلیون مترمکعب رسید
سبد سوخت نیروگاه‌ها گسترش می‌یابد
پیشرفت ۹۰ درصدی ابر پروژه خط لوله نهم انتقال گاز سراسری
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
اینم بهاری بود و بگذشت
۰
۰
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
بنزین و گاز برای نسل اینده نمیمونه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۷ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
خب دوستان امسال در پویش ده درجه کمتر شرکت کنین.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
حالا این شد هر روز اینو میخواید بگید
۰
۲
پاسخ دادن
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
آخرین اخبار
اجرای دقیق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم برای کنترل بازار مسکن حیاتی است
تامین گوشت در ماه‌های آتی دچار مشکل می‌شود
کنترل معاملات غیر مصرفی در بازار از طریق مالیات بر عایدی سرمایه
کشاورزان و باغداران هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی را جدی بگیرند
از کمبود لاستیک تا ناوگان پیر؛ رانندگان جاده‌ای چشم انتظار وعده نوسازی ناوگان خود
حذف حجم مبنا سرآغاز اصلاحات اساسی در ریزساختارهای بازار سرمایه
یارانه آذر ماه دهک‌های یک تا سوم درآمدی واریز شد
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
بانک مرکزی ادعای بانک سامان درباره تاخیر در ساتنا و پایا را تکذیب کرد
خداحافظی با حجم مبنا در بورس
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
فرو ریزش منطقه ۱۸ برای بخش ریلی مخاطره آمیز است
پایا و ساتنا بدون اختلال فعال هستند/ تکذیب شایعه اختلال در سامانه‌های پرداخت
آغاز برقی کردن قطار تهران_ مشهد تا پایان سال
قیمت تور‌های اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟
پروژه کشتی رورو در بندر امیر آباد دوباره از سر گرفته شد+ فیلم
نقاهت بعد از کاشت ابرو
مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساخت ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل کلید خورد
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
مالیات بر سوداگری راه نجات اقتصاد از فعالیت‌های مخرب است