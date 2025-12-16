مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- غلامرضا کوشکی رئیس مرکز دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: از ابتدای هفته، با کاهش دما در کشور، مصرف گاز به طور قابل توجهی افزایش یافته است. روز گذشته، بیست و چهارم آذرماه، مصرف گاز در بخش‌های خانگی و تجاری به بیش از ۶۱۰ میلیون متر مکعب رسید. این عدد نشان‌دهنده‌ی این است که تقریباً ۷۰ درصد از گاز تولیدی کشور در این بخش‌ها مصرف می‌شود.

وی ادامه داد:با توجه به پیش‌بینی‌ها، تداوم سرما در روزهای آینده احتمالاً منجر به افزایش بیشتر مصرف گاز خواهد شد و ممکن است میزان مصرف به مرز ۶۵۰ میلیون متر مکعب برسد. این روند می‌تواند به چالش‌هایی برای پایداری شبکه گاز کشور منجر شود.

او بیان کرد:برای حفظ پایداری شبکه گاز، ضروری است که مردم در مدیریت مصرف گاز در بخش‌های مختلف مانند خانگی، تجاری، اداری، مدارس و بیمارستان‌ها همکاری کنند. این امر می‌تواند به جلوگیری از مشکلات جدی در تأمین گاز در نقاط سردسیر و انتهای شبکه کمک کند.

وی افزود:استفاده از وسایل گرمایشی بهینه اطمینان حاصل کنید که وسایل گرمایشی شما به درستی کار می‌کنند و عایق‌بندی مناسبی دارند، دما را در حد مطلوب تنظیم کنید و در ساعات غیرضروری وسایل گرمایشی را خاموش کنید.اعضای خانواده را در مورد اهمیت صرفه‌جویی در مصرف گاز آگاه کنید.