باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، حسین زارع‌زاده مدیر شبکه مستند که برای تماشای مستند «بازگشت گور ایرانی» در آخرین روز از نوزدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به پردیس سینمایی ملت آمده بود، گفت: «سینماحقیقت» همچون دوره‌های قبل بسیار باشکوه برگزار شده است، مستندسازان نیز استقبال خوبی از این رویداد کردند. «سینماحقیقت» یک فضای رقابتی و حرفه‌ای‌ در فضای مستند ایران است.

او درباره اکران آثار راه‌یافته در «سینماحقیقت» در شبکه مستند همچون دوره‌های پیشین تاکید کرد: عمده مستندهایی که در تلویزیون پخش می‌شود، از سوی تلویزیون سرمایه‌گذاری نشده‌اند بلکه یا حق پخش آن‌ها را خریداری می‌کنیم یا تهیه‌کنندگان برای پخش در این بستر هدیه می‌دهند. به طور کلی تلویزیون به‌عنوان خاستگاه پخش و تولید مستند در ایران همیشه از مستندسازان و پخش مستندهای آن‌ها حمایت کرده است.

زارع‌زاده ادامه داد: اگر شورای سیاست‌گذاری جشنواره منعی نداشته باشند، ما هر سال کارهای برتر «سینماحقیقت» را در شبکه مستند پخش می‌کنیم امسال هم طبق توافقی که با محمد حمیدی‌مقدم دبیر جشنواره داشتیم، قرار شد که تعدادی از این مستندها روی آنتن شبکه مستند روند.

مدیر شبکه مستند در پایان تاکید کرد: برنامه «نردبان» به‌عنوان تخصصی‌ترین برنامه شبکه مستند در حوزه مستندسازی، با آنتن و زمان خیلی خوب، به مدت یک هفته به انعکاس هرچه بهتر «سینماحقیقت» پرداختیم.