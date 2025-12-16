شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد: از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا، هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت شهر تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ از ساعت ۲۴ الی ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین برای باند شرقی تونل نیایش (به سمت شرق):

بزرگراه حکیم به سمت شرق

بزرگراه همت به سمت شرق

مسیر جایگزین برای باند غربی تونل نیایش (به سمت غرب):

بزرگراه حکیم به سمت غرب

بزرگراه همت به سمت غرب

مسیر جایگزین برای باند جنوبی تونل رسالت (به سمت شرق):

بزرگراه همت به سمت شرق