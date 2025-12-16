باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " جاور صفاری" با اشاره به اهداف اجرای طرح زمستانی اظهار داشت: هدف اصلی این طرح، تسهیل تردد خودرو‌ها در محور‌های پرتردد استان و افزایش ایمنی سفر‌های زمستانی است که تمرکز ویژه آن بر چهار محور کوهستانی اسالم به خلخال، پونل به خلخال، آستارا به اردبیل و سیاهکل به دیلمان خواهد بود.

وی افزود: در طول اجرای این طرح، نیرو‌ها و امکانات دستگاه‌های مختلف در اختیار یکدیگر قرار می‌گیرد تا اقدامات پیشگیرانه، امدادی و ترافیکی به بهترین شکل ممکن انجام شود و ایمنی تردد در جاده‌های استان افزایش یابد.

رئیس پلیس راه استان گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: از ۲۵ آذرماه همراه داشتن زنجیرچرخ برای تمامی خودرو‌های سبک و سنگین در محور‌های استان الزامی است و در صورت عدم رعایت، با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

سرهنگ صفاری در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، نسبت به بازدید فنی خودرو اقدام کنند و از سلامت لاستیک‌ها، وجود عاج مناسب، عملکرد صحیح سیستم گرمایشی و برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند. وی همچنین همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، پتو، لباس گرم و مواد غذایی کافی را برای شرایط اضطراری ضروری دانست.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان