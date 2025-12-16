رئیس پلیس راه گیلان از آغاز طرح زمستانی از امروز ۲۵ آذرماه خبر داد و گفت: تمامی دستگاه‌های امدادرسان برای اجرای این طرح که تا ۲۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت، از آمادگی کامل برخوردار هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ " جاور صفاری"  با اشاره به اهداف اجرای طرح زمستانی اظهار داشت: هدف اصلی این طرح، تسهیل تردد خودرو‌ها در محور‌های پرتردد استان و افزایش ایمنی سفر‌های زمستانی است که تمرکز ویژه آن بر چهار محور کوهستانی اسالم به خلخال، پونل به خلخال، آستارا به اردبیل و سیاهکل به دیلمان خواهد بود.
وی افزود: در طول اجرای این طرح، نیرو‌ها و امکانات دستگاه‌های مختلف در اختیار یکدیگر قرار می‌گیرد تا اقدامات پیشگیرانه، امدادی و ترافیکی به بهترین شکل ممکن انجام شود و ایمنی تردد در جاده‌های استان افزایش یابد.
رئیس پلیس راه استان گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان تصریح کرد: از ۲۵ آذرماه همراه داشتن زنجیرچرخ برای تمامی خودرو‌های سبک و سنگین در محور‌های استان الزامی است و در صورت عدم رعایت، با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.
سرهنگ صفاری در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، نسبت به بازدید فنی خودرو اقدام کنند و از سلامت لاستیک‌ها، وجود عاج مناسب، عملکرد صحیح سیستم گرمایشی و برف‌پاک‌کن‌ها اطمینان حاصل کنند. وی همچنین همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیرچرخ، پتو، لباس گرم و مواد غذایی کافی را برای شرایط اضطراری ضروری دانست.

منبع: اطلاع رسانی پلیس گیلان

برچسب ها: طرح زمستانه ، پلیس
خبرهای مرتبط
بکارگیری ۹۶ تیم ویژه پلیس در طرح زمستانه گلستان
برخورداری حدود 300 حادثه دیده از خدمات هلال احمر
بندرعباس؛
آغاز طرح زمستانه راهداری و ترافیکی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
آماده‌باش کامل ستاد مدیریت بحران در پی بارش‌ها/ غیر حضوری شدن مدارس گیلان
افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان/ ۲۱۸نفر بستری شدند
رونمایی از کتاب از ایرانمان دفاع می کنیم
آغاز طرح زمستانی پلیس راه در گیلان
آغاز برداشت نیشکر در اراضی کشاورزی گیلان
ممنوعیت هر گونه شکار پرندگان وحشی در زیستگاه های گیلان
دمای هوای گیلان تا ۱۲ درجه سردتر می‌شود
تجلیل از مقام آوران کشوری مسابقات جهش یاس در گیلان+ تصاویر