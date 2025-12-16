باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
باختن رژیم اسرائیل در افکار عمومی جهان + فیلم

تشریح روایت رهبر معظم انقلاب درباره منفور شدن رژیم صهیونی در میان ملت‌ها و حتی دولت‌های غربی که به صورت زبانی جنایات رژیم اسرائیل را محکوم کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب که به منفور شدن رژیم صهیونیستی در جهان و حتی بین مردم کشورهایی که مقامات آنها حامی اسرائیل هستند، اشاره فرمودند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۴ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
سوسک های کثیف
۰
۰
پاسخ دادن