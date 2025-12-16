غلامرضا محمدی سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد جوانان جای خود را به احسان امینی داد و هدایت تیم ملی نوجوانان را بر عهده گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون کشتی در احکامی سرمربیان تیم های ملی کشتی آزاد نوجوانان و جوانان را تا پایان رقابت های جهانی ۲۰۲۶ میلادی، منصوب کرد .
غلامرضا محمدی دارنده ۲ مدال نقره و ۲ مدال برنز جهان و سرمربی اسبق تیم های ملی کشتی بزرگسالان ، جوانان و نوجوانان بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان منصوب شد.
همچنین احسان امینی قهرمان کشتی آزاد آسیا و مربی ارشد تیم ملی بزرگسالان در رقابتهای جهانی و المپیک طی سال های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز بعنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان منصوب شد.
پیش از این غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی جوانان بود و هدایت تیم ملی نوجوانان را نیز عباس حاجکناری بر عهده داشت.