بر اساس این تفاهمنامه که با حضور محسن ضیایی مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، طاهر شهحامد عضو هیأتمدیره صندوق و داود شهرکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان منعقد شد، صندوق کارآفرینی امید متعهد است در طول مدت قرارداد، تا سقف ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات تلفیقی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به متقاضیان معرفیشده از سوی ادارهکل صمت این استان پرداخت کند.
محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در آیین امضای این تفاهمنامه گفت: سیستان و بلوچستان یک منطقه ژئوپولیتیک مهم برای کشور محسوب میشود و از ظرفیتهای بسیار خوبی برخوردار است و با توجه به رسالت صندوق کارآفرینی امید در حمایت از ایجاد و توسعه کسبوکارهای خرد و کوچک، اولویت جهتدهی تسهیلات به سمت مناطق کمبرخوردار است.
ضیایی با اشاره به ظرفیتهای انرژیهای تجدیدپذیر در این استان افزود: با توجه به شدت بالای تابش خورشید در سیستان و بلوچستان، استفاده از ظرفیت تسهیلات تفاهم نامه صندوق با ساتپا برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی استان ایفا کند.
داود شهرکی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از صندوق کارآفرینی امید اظهار کرد: از همکاری بسیار خوب صندوق کارآفرینی امید با استانداری و ادارهکل صمت سیستان و بلوچستان در سالهای اخیر سپاسگزاریم. این همکاری موجب شده تسهیلات قابل توجهی در سطح استان پرداخت و زمینه حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی خرد فراهم شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با امضای این تفاهمنامه و تخصیص هدفمند تسهیلات، گام مؤثری در توسعه کسبوکارهای بومی، خرد و کوچک سیستان و بلوچستان برداشته شود.
گفتنی است؛ مطابق این قرارداد، تسهیلات سرمایه ثابت با نرخ سود ۱۳ درصد و تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ سود ۱۵ درصد پرداخت خواهد شد و حداکثر ۶۰ درصد کل تسهیلات به سرمایه ثابت و ۴۰ درصد به سرمایه در گردش اختصاص مییابد.
همچنین بازپرداخت این تسهیلات با توجه به نوع طرح، بهصورت اقساطی و متناسب با دوره اجرای طرح تعیین شده است.
در این مراسم جواد تک روستا سرپرست مدیریت امور استان ها، احسان پوراسد سرپرست حوزه مدیرعامل و روابط عمومی و غلامعلی صمصامی مدیر صندوق کارآفرینی امید سیستان و بلوچستان نیز حضور داشتند.