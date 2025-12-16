باشگاه خبرنگاران جوان ؛فلاحتی - نتایج مطالعات وزارت بهداشت و انجمن‌های علمی نشان می‌دهد که شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان ۶ تا ۱۲ سال در دهه گذشته به بیش از ۲۰ درصد رسیده و بیش از ۵۰ درصد بزرگسالان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی هستند.

چاقی، فراتر از یک نگرانی زیبایی‌شناختی، به یکی از جدی‌ترین معضلات بهداشتی در سراسر جهان تبدیل شده است. این وضعیت پزشکی که با انباشت بیش از حد بافت چربی در بدن تعریف می‌شود، نه تنها کیفیت زندگی فردی را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند دروازه‌ای برای ورود به دنیایی از بیماری‌های مزمن و ناتوان‌کننده باشد؛ از دیابت نوع ۲ و بیماری‌های قلبی عروقی تا فشار خون بالا و برخی سرطان‌ها، از جمله فهرست عوارض چاقی است. اما این عارضه تلخ و آسیب‌زا، اهمیت مقابله جدی با این پدیده و یافتن راهکار‌های مؤثر برای کاهش وزن را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

نشست هم‌اندیشی تقویت تعامل و همکاری‌های بین‌بخشی در حوزه سلامت، با حضور مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و مسئولان دبیرخانه‌های سلامت قطب هفت کشور، در استان یزد برگزار شد.

نوری شادکام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در این نشست گفت: هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه دارد و تحقق اهداف سلامت‌محور بدون همکاری بین‌بخشی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به سهم عوامل مختلف در سلامت جامعه افزود: حتی در صورت انجام کامل وظایف نظام سلامت، تنها ۲۵ درصد از تأثیرگذاری در حوزه پیشگیری و درمان محقق می‌شود و ۷۵ درصد عوامل مؤثر بر سلامت به فرهنگ عمومی مردم و عملکرد سایر دستگاه‌ها مرتبط است.

نوری شادکام با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد مردم استان یزد دارای اضافه وزن و نزدیک به ۳۰ درصد دچار چاقی هستند، تصریح کرد: این موضوع از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه‌ساز بروز بسیاری از بیماری‌ها باشد که حل آن نیازمند هم‌اندیشی، فرهنگ‌سازی و همکاری همه دستگاه‌هاست.

در این نشست، حاضران بر ضرورت تداوم تعاملات بین‌بخشی و اجرای برنامه‌های مشترک برای ارتقای شاخص‌های سلامت تأکید کردند.

این نشست با هدف هماهنگی برنامه‌های سلامت‌محور، تبادل تجربیات و به اشتراک گذاشتن برنامه‌های موفق استان‌ها در حوزه سلامت برگزار شد.