باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین نشست اختصاصی بررسی و پیگیری مستندسازی و اعلام خسارات مربوط به جنگ تحمیلی دوازده روزه صبح روز سهشنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور برگزار شد.
دادستان کل کشور با تأکید بر وظیفه قطعی و قانونی دستگاه قضایی در دفاع از حقوق ملت ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر وحدت ملی، اقتدار نیروهای مسلح و ظرفیتهای حقوقی و قضایی خود، مسیر مطالبه حقوق و جبران خسارات وارده را با جدیت دنبال میکند.
موحدی با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز و فشارهای دشمنان، تصریح کرد: حوادث اخیر بار دیگر نشان داد که ملت ایران ملتی مستقل، متحد و مقاوم است و هیچگونه تعرضی نمیتواند اراده ملی و اقتدار نظام جمهوری اسلامی را تضعیف کند.
وی با بیان اینکه تمامی پروندههای مرتبط با این موضوع در دستگاه قضایی فعال و در حال رسیدگی است، تأکید کرد: در دادستانی هیچ موضوع زمینماندهای در خصوص پیگیری خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی وجود ندارد و همه پروندهها با جدیت، دقت و در چارچوب ضوابط قانونی دنبال میشود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی کشور با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی داخلی و بینالمللی، پیگیری حقوقی و کیفری عاملان تجاوزات اخیر و مستندسازی خسارات وارده را با قدرت ادامه میدهد و در این مسیر هیچگونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.
وی اظهار داشت: دادسرای تهران علاوه بر مسئولین دولتها، نسبت به تعقیب قضایی سرکردگان گروهای داخلی و خارجی که همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات اخیر داشتند اقدام کند و ضابطین قضایی اطلاعات مورد نیاز و نوع همکاری گروههای معاند با دشمنان ملت را جمعآوری و به دادستانی گزارش نمایند.
در پایان این نشست، دادستان کل کشور ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان دستگاهها و نهادهای مسئول، به هر یک از نهادهای ذیربط دستور داد با تسریع در روند بررسی، تکمیل و ارسال مستندات، اقدامات لازم را در مسیر پیگیری حقوقی و قضایی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی دوازدهروزه با اولویت و جدیت بیشتری دنبال کنند.
منبع: قوه قضاییه