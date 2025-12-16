باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی ۴ داروی حیاتی در هفته پژوهش + فیلم

دارو‌های حیاتی در درمان بیماری‌های قلبی، دیابتی، نارسائی کلیوی و داروی مورد نیاز در بی هوشی معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۴ دستاورد جدید پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در حوزه رادیوداروها، امروز رونمایی شد.

با تولید این دارو‌ها بیش از ۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی می‌شود.

 

مطالب مرتبط
معرفی ۴ داروی حیاتی در هفته پژوهش + فیلم
young journalists club

راه اندازی یک مرکز تولید رادیو دارو برای تشخیص + فیلم

معرفی ۴ داروی حیاتی در هفته پژوهش + فیلم
young journalists club

بازدید رئیس سازمان غذا و دارو از خط تولید داروها + فیلم

معرفی ۴ داروی حیاتی در هفته پژوهش + فیلم
young journalists club

تولید داخلی رادیو دارو، مرز میان مرگ و زندگی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم
۹۰۷

سقوط ماکت مجسه آزادی در برزیل بر اثر طوفان + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
سقوط هواپیمای کوچک در مکزیک + فیلم
۵۸۷

سقوط هواپیمای کوچک در مکزیک + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
حمله به کادر استقلال بعد از تساوی برابر خیبر + فیلم
۵۸۵

حمله به کادر استقلال بعد از تساوی برابر خیبر + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
راهی برای نجات فردی که دچار برق گرفتگی شده است + فیلم
۵۶۱

راهی برای نجات فردی که دچار برق گرفتگی شده است + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
وقتی «خبر» تبدیل به مأموریت می‌شود؛ اینترنشنال در خدمت روایت اسرائیلی! + فیلم
۵۵۴

وقتی «خبر» تبدیل به مأموریت می‌شود؛ اینترنشنال در خدمت روایت اسرائیلی! + فیلم

۲۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.