باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در نشست خبری نهمین نمایشگاه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته اظهار داشت: نوسازی ناوگان اتوبوس و باری جاده‌ای در دستور کار سازمان است. تکلیف برنامه هفتم نوسازی ۱۱۰ هزار ناوگان است.

وی ادامه داد: ما ۸۰۰۰ دستگاه اتوبوس برای ناوگان کم داریم و تعداد ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس تا یک سال آینده وارد کشور می‌کنیم.

او بیان کرد: تفاهم‌نامه تولید ۱۲۵۰ اتوبوس با بخش داخلی منعقد شده است تا در مدت یک سال تولید شود.

وی افزود:۱۵ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک عامل عرضه می‌شود. تامین ارز هم به سختی بالاخره انجام شد. در حوزه تولید کامیون ساخت داخل، شرایط خوبی داریم و پارسال ۲۵ هزار دستگاه کامیون وارد ناوگان شد.

اکبری با اشاره به اینکه یکی مهم‌ترین و زودبازده‌ترین کاری که در بخش ناوگان حمل و نقل عمومی برای افزایش تردد می‌توان انجام داد، نظارت بر رفتار رانندگان و پایش رفتار آن‌ها است گفت: در سال‌های گذشته، متاسفانه به دلایل اختلافات حضوری و اشکالاتی که ایجاد شد، این فرایند دچار ایراداتی شد.

وی ادامه داد: موضوع سامانه سپهتن در اولین شکل‌گیری خود در دهه ۹۰ برای نظارت بر رفتار رانندگان اتوبوس طراحی شد و کارکرد بسیار خوبی هم داشت. اما در سال‌هایی که بهره‌برداری شد، به دلیل اختلافات حقوقی بین پیمان پروژه و وزارت راه، پروژه دچار اشکالاتی گردید. پس از آن، مصوبات دولت صادر شد، ولی به درستی اجرا نشد.

او بیان کرد: امروز ما با نزدیک به ۷۰۰ فعال در کشور مواجه هستیم که حدود نیمی از این اتوبوس‌ها مجهز به این سامانه هستند. تمام تلاش خود را می‌کنیم تا قبل از شب عید، باقی اتوبوس‌ها را نیز مجهز کنیم. اختلافات حقوقی و تداخل قوانین و مقررات وضع شده در سال‌های گذشته مانع از کارکرد بهتر این پروژه شده است.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که سامانه سپهتن را شب عید برای تمام ناوگان اتوبوسی فعال شود. این یک گام بسیار بزرگ برای کنترل رفتار رانندگان است. همچنین، پروژه بسیار مهم دیگری نیز داریم که قطعاً تحول‌آفرین خواهد بود. این پروژه را اخیراً شروع کردیم و اگر بتوانیم این را پیاده‌سازی کنیم، تأثیر ماندگاری در کشور خواهد داشت.

وی افزود: این سامانه هوشمند تمام اتوبوس‌های کشور و سپس ناوگان باری کشور را تحت کنترل قرار خواهد داد. در دهه‌های گذشته، ابزارهای دستی برای کنترل رفتار رانندگان استفاده می‌شد، اما امروز دنیا به سمت نسل جدید هوشمند رانندگی می‌رود.

او بیان کرد : این پروژه یک پروژه کلیدی برای کشور است و ما به محض نصب اولین سامانه، مردم را در جریان خواهیم گذاشت. با این پروژه، رفتار رانندگان و شرایط تحت کنترل خواهد آمد و شرکت‌های حمل و نقل موظف خواهند بود که ناوگان خود را کنترل کنند.

وی ادامه داد: ما اکنون با یک نوع سیستم معیوب مواجه هستیم و حتماً باید ایرادهای فراوانی را در نظام ارزیابی رانندگان و آموزش‌های آن‌ها مورد بازنگری قرار دهیم. به عنوان مثال، اگر راننده حواس پرت باشد یا توجه کافی به جلو نداشته باشد، نشان‌دهنده این است که نظام ارزیابی کافی نبوده است.

وی ادامه داد: سیستم مدیر فنی شرکت‌ها نیز نیاز به بازنگری دارد. برای این کار، ما سیستم مدیران فنی را به سامانه هوشمند تبدیل کرده‌ایم. به این ترتیب، کنترل سلامت اتوبوس‌ها توسط مدیر فنی به صورت هوشمند انجام خواهد شد و اطلاعات دقیقی از سلامت اتوبوس به خود راننده و مسافران ارائه خواهد شد.

وی در خصوص ناوگان فرسوده هم گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم در بحث تصادفات، فرسودگی ناوگان است. ما حدود ۷۰۰۰ ناوگان در کشور داریم که میانگین سن آن‌ها ۱۸ سال است، در حالی که میانگین سن در کشورهای پیشرو حداکثر ۵ سال است. ما نیاز داریم که حداقل ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ اتوبوس نو به جای ناوگان فعلی وارد کشور شود. سیستم‌های تعلیق و استحکام بدنه این اتوبوس‌های قدیمی دارای اشکالات فراوانی هستند.