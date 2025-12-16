باشگاه خبرنگاران جوان - قیمت خودرو در بازار آزاد امروز سهشنبه ۲۵ آذرماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
|
|قیمت به تومان
|پژو پارس XU7P 1403
|۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|
۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار
|۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو - بازار
|۱،۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار
|۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰
|رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایرانخودرو - بازار
|۱۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایرانخودرو - بازار
|۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|اطلس G دندهای ۱۴۰۳ - بازار
|۸۸۰،۰۰۰،۰۰۰
|پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۵۶۰،۰۰۰،۰۰۰
|ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار
|۷۴۰،۰۰۰،۰۰۰
|سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۷۹۰،۰۰۰،۰۰۰
|چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار
|۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰
|شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار
|۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰
|کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ - بازار
|۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰